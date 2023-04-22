  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ömer Çelik'ten AK Parti seçim bürosuna saldırıya tepki

Ömer Çelik'ten AK Parti seçim bürosuna saldırıya tepki

Ömer Çelik'ten AK Parti seçim bürosuna saldırıya tepki
Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da AK Parti seçim bürosuna yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili olarak Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Çelik'in açıklaması şu şekilde;

İstanbul’da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar.

Etiketler ömer çelik saldırı seçim ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzmanlar altın fiyatları için çok net tarih verdi!
Hayranlarına müjde: Merve Boluğur yeniden ekranlara dönüyor
AK Parti'nin YSK'ya yaptığı Millet İttifakı başvurusu için karar verildi
'Faturasız doğalgaz'ın tarihi belli oldu
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri...
Togg’da yeni hamle: Pazartesi günü başlayacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi
EYT'liler dikkat! İlk maaş için bunu yapmak şart...
Şişli'de otomobil alev alev yandı
Kılıçdaroğlu'nun ''Alevi'' başlıklı videosu 100 milyon görüntülenmeyi aştı