Ömer Çelik'ten AK Parti seçim bürosuna saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da AK Parti seçim bürosuna yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili olarak Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Çelik'in açıklaması şu şekilde; İstanbul’da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar. İstanbul’da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz.



Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 22, 2023