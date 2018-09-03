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  3. 03 Eylül 2018 09:15

Ömer Halisdemir'e bir ayıp daha !

Adana'da şehit Ömer Halisdemir'in adı ve fotoğrafının yer aldığı araçla tantuni satan kişinin tezgahına el konuldu.

Ömer Halisdemir'e bir ayıp daha !
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Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda bir kişi "Halis Tantuni" yazılı dizayn ettiği kamyonete, 15 Temmuz gecesi darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldüren şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğrafını asarak tantuni satmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların bu duruma tepki göstermesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tezgahta bulunan şehidin fotoğrafını çıkartıp, tezgaha el koydu.

Tezgahına el konulan kişi, şehidin fotoğrafını milli duyguyla astığını savundu.

Şehit Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlıkŞehit Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık

 

AA

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