Önce dövüp sonra vurdular ! Dava başladı...

Adana'da bir kişinin darp edilmesinin ardından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 3'ü firari 16 sanık hakkında bir yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istemiyle açılanan davanın ilk duruşması yapıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar N.Y., A.A., G.K. ve İ.B., bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Y. savunmasında, tutuksuz yargılanan Emine T. ile yaklaşık 3 yıldır nikahsız yaşadıklarını belirterek maktul Serdar A.’nın kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Emine T.'nin A.'yı daha önce ağabeyi olarak tanıttığını anlatan Y., şöyle devam etti:

"Serdar, telefonla beni arayıp 'Emine’yi bana ver yoksa seni ve Emine’yi öldürürüm’ diye tehdit ediyordu. Konuşmak için onunla buluştuk. Bana küfür etti. Tehditlerini sürdürünce tabancayla havaya ateş ettim. Serdar ile boğuşmaya başladım. Boğuşurken yanımızdakiler bizi ayırmaya çalıştı. Serdar’ı korkutmak için ayaklarına doğru ateş etmek istedim. Bizi ayırmaya çalışanlardan birisinin eli değdi, tabancanın namlusu havaya kalktı ve birkaç kez patladı. Olay yerine öldürme kastıyla gitmedim. Amacım, konuşmaktı. Öldürme niyetim olsaydı Emine’ye Serdar’ı eve davet etmesini söyler öldürürdüm. Kurşunları iradem dışı sıktım.”

OLAYDAKİ 3 ERKEKLE DE BAĞLANTISI VAR

Emine T., hakkında yakalama kararı bulunan sanık O.Ç.'nin boşandığı eşi, öldürülen Serdar A.’ın eski sevgilisi, sanık N.Y.’ın ise birlikte yaşadığı kişi olduğunu söyledi.

Cinayetle ilgisinin olmadığını ileri süren Emine T., “Benim O.’yu da N.’yi da azmettirmem söz konusu değildir. Serdar’ın öldürülmesini istesem kendisini evime davet eder öldürtürdüm. Çünkü devamlı beni taciz ediyordu.” iddiasında bulundu.

Söz verilen diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.