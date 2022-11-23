Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) görüntüleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaşıldı.
''Biz; Gün gelir asil milletimiz için kalkan, Gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz'' sözlerinin yer aldığı paylaşımda Çok Namlulu Roket Atar görüntülerine yer verildi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
''Biz; Gün gelir asil milletimiz için kalkan, Gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz! Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakârca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor!''
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