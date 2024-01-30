ORC'den bir yerel seçim anketi daha: Gaziantep'te kim kazanır?

ORC Araştırma, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için yaptığı yerel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor. Birçok şehirde belediye başkan adayları belirlenirken, anket şirketlerinin çalışmaları da hız kazandı.

Son olarak ORC Araştırma, Gaziantep için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te seçmenin tercihi merak edilirken, ORC'nin araştırmasından çarpıcı bir sonuç çıktı.

Araştırma 25-27 Ocak 2024 tarihleri arasında, toplam 1960 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Ankete göre mevcut belediye başkanı Fatma Şahin'e oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 50,9 olarak belirlendi.

Ankete katılanlardan diğer partileri seçenlerin oranları ise şöyle oldu:

CHP Adayı: Yüzde 21,1

DEM Adayı: Yüzde 6,2

İYİ Parti Adayı: Yüzde 4,3

Yeniden Refah Partisi adayı: Yüzde 2,5

Diğer: Yüzde 2,8

Kararsızım: Yüzde 12,2

FATMA ŞAHİN BAŞARILI MI?

Katılımcılara "Fatma Şahin'i başarılı buluyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların büyük çoğunluğu Fatma Şahin'i başarılı bulduğunu söyledi.

Başarılı buluyorum: Yüzde 54,5

Başarısız buluyorum: Yüzde 31,6

Ne başarılı ne başarısız: Yüzde 13,9