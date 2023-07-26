Orman yangınlarının acı bilançosu: 10 yılda yaklaşık 82 milyon hektar...

Dünyanın dört bir yanında son 10 yılda yaklaşık 82 milyon hektarlık ormanlık alan yangınlarda yok oldu.

Dünyanın dört bir yanında Türkiye dahil 40’tan fazla ülkede devam eden orman yangınları, milyonlarca dönümlük alanları küle çevirdi.

Dünyadaki orman yangınlarına ilişkin verileri derleyen "Global Forest Watch" adlı internet sitesinin verilerine göre, son 10 yılda dünyada 82 milyon hektar ormanlık alan yanarken, en büyük ormanlık alan kaybı 9,63 milyon hektarlık alanın yanmasıyla 2016'da kayıtlara geçti.

Son 10 yılın en büyük yangınları Avustralya, Rusya, Kanada, ABD gibi ülkelerde meydana gelirken, şu anda Kanada, Yunanistan, Cezayir ve İtalya'da devam eden orman yangınlarına müdahaleler sürüyor.

Son 10 yılın en büyük orman yangını Avustralya'da

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW), Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde Eylül 2019'da başlayan ve yaklaşık 6 ay süren geniş çaplı orman yangınları nedeniyle 479 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya Ulusal Doğal Afet Düzenlemeleri Kraliyet Komisyonunun 2020'de yayımladığı rapora göre, ülke tarihine "Kara Yaz" (Black Summer) olarak geçen bu yangınlarda 24 milyon hektardan fazla alan yok olurken, 3 bin 500 ev yandı, çok sayıda hayvan can verdi.

Avustralya'da yaklaşık 6 ay süren bu yangınlar, dünyada son 10 yılın en büyük orman yangınları olarak tarihe geçti.

Rusya, son 10 yılın en büyük orman yangınını 2021'de yaşadı

The Guardian'ın haberine göre ise Rusya'da son 10 yılın en büyük orman yangınları, 2021'de 18,16 milyon hektardan fazla ormanlık alanı tahrip eden yangınlar oldu.

Bu yangınlar, ülkenin en büyük orman yangını olan 2012'deki 18,11 milyon hektar alanı yok eden orman yangınını geçti.

Kanada'da süren orman yangınları şimdiden son 10 yılın en büyükleri arasına girdi

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kurumlar Arası Orman Yangın Merkezinin (CIFFC) açıkladığı verilere göre, Kanada'da 2023'ün mayıs ayında başlayan ve halen süren orman yangınları, şimdiden son 10 yılın en büyük orman yangınları arasına girdi.

En son 1989'da nisan-eylül aylarını kapsayan orman yangınları sezonunun tamamında yaklaşık 7,6 milyon hektar ormanlık alanın yandığı Kanada'da bu yıl, henüz yangın sezonunun ortasında olunmasına karşın 10 milyon hektardan fazla ormanlık alan yok oldu.

Kanada’da bu yıl, bugüne kadar 155 binden fazla kişi yangın ve duman nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kalırken, yangınların dumanı ABD'nin New York başta olmak birçok şehrine ulaşarak, hayatı olumsuz etkiledi.

ABD'de 2020'deki orman yangınlarında 1,7 milyon hektardan fazla alan yandı

Her yıl özellikle California eyaletindeki orman yangınlarına sahne olan ABD, son 10 yılın en büyük orman yangınını 2020'de yaşadı.

ABD'deki California Orman ve Yangından Korunma Dairesi, eyalette 2020 yangın sezonunda meydana gelen orman yangınlarında, 1,7 milyon hektardan fazla alanın yandığını açıkladı.



Orman yangınları Yunanistan, Cezayir ve İtalya'da devam ediyor

Yunanistan'daki Rodos Adası'nda ise bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ediyor.

Yunanistan İklim Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 Temmuz gecesi 19 bin kişinin tahliye edilmesinin, "ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu belirtildi.

Yetkililer, Orta ve Güney Yunanistan'ın tüm doğu kesiminde, Eğriboz ve Rodos adalarında yangın çıkma riskini en yüksek kategori olan 5'e çıkardı.

Cezayir İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin 11 kentinde meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 34’e çıktığı duyurulmuştu.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği vurgulanmıştı.

İtalya'nın güney bölgelerinde etkili olan orman yangınları da sürüyor. Ülkedeki yangınlardan en çok etkilenen yer olan Sicilya Adası'nda 86 yangınla mücadele ediliyor.

Ülkenin güneyindeki bölgelerde çok sayıda noktada çıkan orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Söz konusu bölgede yaşayan 1500 kişi de orman yangını nedeniyle tahliye edilmişti.