İzmir Urla'da, otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.