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  3. 10 Kasım 2018 16:03

Otopark görevlisine tekme tokat saldırı

Samsun'da parkomat görevlisi Cavit Ölmez, otopark makbuzu kestiği sürücünün saldırısına uğradı.

Otopark görevlisine tekme tokat saldırı
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Samsun'da parkomat görevlisi Cavit Ölmez, otopark makbuzu kesilmesine itiraz eden bir sürücünün saldırısına uğradı. Sürücünün tekme tokat atıp, yerde sürüklediği Ölmez, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Parkomat görevlisi Cavit Ölmez, caddeye park eden bir araca makbuz kesti. Aracına makbuz kesildiğini gören adı öğrenilemeyen sürücü, Ölmez'e tepki gösterdi. Tartışma sırasında sürücü, Cavit Ölmez'e tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek sürücü tarafından yerde sürüklenen Ölmez'i kurtardı. Sürücü, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.



Saldırıya uğrayan parkomat görevlisi Cavit Ölmez, "Şahıs aracını bırakıp markete gitmiş. Normal nizami park etmiş. Ben park ücreti olarak tespit tutanağı yazdım. Geldi neden yazdın diye bana tekme attı. Olay bundan ibaret. Benim ilk defa başıma geliyor. Bu durumu önce amirlerime taşıyacağım sonra da şikayetçi olacağım" dedi.

















DHA

saldırı , otopark
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