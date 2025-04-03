Özel'den erişim yasakları sonrası X'e de rest çekti: ''Bu millet size ne yapar iyi düşünün''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erişim engelleri nedeniyle X’e açık çağrı yaptı: “Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti… Erişim engeli taleplerini uygularsanız size ne yapar iyi düşünün!”

Sosyal medya platformu X, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar ve boykot çağrıları sonrası Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) talebi üzerine yüzlerce hesabı Türkiye’den erişime engelledi.

23 Mart’ta açıklama yapan X yönetimi, erişim engeli taleplerine itiraz edeceklerini açıklamıştı. Ancak erişim engelleri halen sürüyor.

Özel de bunun üzerine resmi X hesabından X yönetimine açık çağrıda bulundu:

“Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır. 19 Mart cuntacıları da RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar.

BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirmeye çalışıyorlar.

@xturkiye ve @GlobalAffairs’e açık çağrımdır: Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti. Bugüne kadar yüzlerce sayfayı ‘Nasıl olsa anlaşılmaz’ diyerek kapattığınızı biliyoruz.

Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!”