Özel'in Erdoğan - Evren benzetmesi ve darbeci iması AK Parti'yi kızdırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Tayyip Erdoğan, Kenan Evren'in Fatsa'da başlattığı darbeci geleneği devam ettiriyor" sözleri üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Özel için "Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin, "Tayyip Erdoğan, Kenan Evren'in Fatsa'da Terzi Fikri'yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmektedir. Buna hiçbir demokratın sessiz kalmaması gerekir" demişti.

Özel'in Erdoğan - Evren benzetmesine AK Parti'den çok sert bir tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak "Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir." dedi.

Özel'den Erdoğan'a Kenan Evren benzetmesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılması ve yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın kayyım olarak atanmasına tepki gösterdi.

Özel, X hesabından yaptığı açıklamada, son 11 ayda 11 seçilmiş belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını belirterek, "Bekir Kaya ve Bedia Özgökçe Ertan'dan sonra 3'üncü kez üstüste Van halkının iradesi çiğnenmiş, Abdullah Zeydan seçimleri kazandığı kente hizmet etmekten hukuksuzca alıkonmuştur. Tayyip Erdoğan, Kenan Evren'in Fatsa'da Terzi Fikri'yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmektedir. Buna hiçbir demokratın sessiz kalmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Çelik'ten Özel'e sert yanıt

Özel'in bu benzetmesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Çelik'in sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine “siyasetsizlik tarihi”ne geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.

Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade “Yassıada zihniyeti”dir. Darbeci Kenan Evren’in açıklamaları ve zalim uygulamaları “Yassıada zihniyeti”nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır.

"Özgür Özel ayrıca iktidarımızın “milletin gözünden düştüğünü” söylemiş. Özgür Özel’in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır.O yüzden “şiir okuma” konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir.

Özgür Özel “erken seçim” diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur. CHP hiziplerin kavgasıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini dirayetle yönetmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir"