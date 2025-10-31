Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiası ihbar sayıldı! Soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ''Kırmızı karta 5,5 milyon liralık bahis'' oynandığı yönündeki iddiasına üzerine soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in dün Esenyurt'taki konuşmasında, "İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında, Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyon liralık kırmızı karta bahis oynamış" şeklindeki açıklamasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianın araştırılması için soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabının olduğunu söyledi. Hacıosmanoğlu'nun, 152 hakemin aktif bahis oynadığını duyurmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ayrıca Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edilen 152 hakemden 149'una 8-12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi. 3 hakem hakkında incelemenin devam ettiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bahis soruşturması devam ederken dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Partisinin Esenyurt mitinginde vatandaşlara hitap eden Özel, ''İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş, yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye'yi başlatacak'' ifadelerini kullanmıştı.

DHA