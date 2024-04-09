Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi.
Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi:
"Özgür Özel, 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir"
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