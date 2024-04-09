  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi.

Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi:

"Özgür Özel, 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir"

Etiketler özgür özel ameliyat sağlık durumu özgür özel'in sağlık durumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da tarihi hamamda yangın.. Evlerde yandı İstanbul'da tarihi hamamda yangın.. Evlerde yandı Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Fransa ve İngiltere'den Ukrayna açıklaması Fransa ve İngiltere'den Ukrayna açıklaması Bakan Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık Bakan Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık TFF'den seçim açıklaması: 18 Temmuz'da yapılacak TFF'den seçim açıklaması: 18 Temmuz'da yapılacak Seçimlerin iptal edildiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine kayyum atandı Seçimlerin iptal edildiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine kayyum atandı Yolcu otobüsü yandı, İzmir otoyolu trafiğe kapandı Yolcu otobüsü yandı, İzmir otoyolu trafiğe kapandı UEFA'dan Fenerbahçe açıklaması: Cezasında indirime gidildi UEFA'dan Fenerbahçe açıklaması: Cezasında indirime gidildi