Palet fabrikasında fırın patladı

Antalya’da palet fabrikasında meydana gelen patlamada fırın kazanı uçarak 300 metre uzaktaki seranın içine düştü.

Antalya Aksu’da palet fabrikasında gerçekleşen patlamada, iş yerinden fırlayan kazan yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seranın içerisine düştü. Şans eseri ölü veya yaralının olmadığı patlamada fabrika, sera ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

FIRIN KAZANI VE PARÇALARI 300 METRE UZAĞA FIRLADI

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir palet fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz sebebi henüz belirlenemeyen patlama sebebiyle fırın kazanı ve parçaları fabrikaya yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seranın üzerine düştü.

Olay anında şans eseri sırada kimse bulunmazken, naylon sera parçalandı, kazanın parçaları çevreye yayıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda patlamanın yaşandığı binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.