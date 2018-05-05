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  3. 05 Mayıs 2018 13:20

Patlama sonrası deprem !

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı'nın lav ve duman püskürtmesi sonrası 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Patlama sonrası deprem !
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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçerek lav ve duman püskürtmesinin ardından bölgeden binlerce kişi tahliye edilirken ada 6,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Leilani Estates adı verilen bölgenin 16 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 5 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Direktörü Chip McCreery, dün yerel saatle 22.30 sularında meydana gelen depremin, adada 1975'te gerçekleşen 7,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından kaydedilen en büyük deprem olduğuna dikkati çekti. 
1983 ve 2006 yıllarında da ada, 6,7 büyüklüğünde depremlerle sarsılmıştı.

Yanardağın faaliyete geçmesinde, önceki günlerde Puna bölgesinde meydana gelen ve büyüklüğü 2 ile 5 arasında değişen çok sayıda depremin etkili olduğu sanılıyor.

Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, güvenli bölgede oluşturulan iki sığınağa yerleştiriliyor.

İnsansız hava aracıyla çekilen görüntülerde, Leilani Estates'de bir yolda oluşan çatlaktan lav püskürdüğü ve yakınlardaki ormanlık alandan aktığı görülüyor.

Çatlaklardan püsküren lavların 46 metre yüksekliğe kadar çıktığı belirlendi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, bölgedeki alarm seviyesini en üst düzeye çıkarmış, turistlere hızla bölgeden ayrılmaları uyarısı yapılmıştı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

AA

deprem , hawaii , duman , lav , yanardağ
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