Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ele geçirilenler arasında 1000 Doçka mühimmatı, 107 milimetre 7 roket mühimmatı, 10 antipersonel mayın, 6 havan mühimmatı, 2 su deposu, IP kamera ve muhtelif yaşam malzemesinin yer aldığı belirtildi.