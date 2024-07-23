Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya darbe
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, ele geçirilenler arasında 1000 Doçka mühimmatı, 107 milimetre 7 roket mühimmatı, 10 antipersonel mayın, 6 havan mühimmatı, 2 su deposu, IP kamera ve muhtelif yaşam malzemesinin yer aldığı belirtildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol