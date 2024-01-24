Pilot iller belirlendi: Diyanet öğrencilere camilerde namaz kıldırılacak

Diyanet'in Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi kapsamında ilkokul öğrencilere din görevlileri eşliğinde camilerde namaz kıldırılacak, ev ödevlerine yardımcı olunacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı son olarak ilkokul öğrencilerine yönelik, "Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi"ni duyurdu. Proje kapsamında ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik, manevi danışmanlar ve din görevlileri eşliğinde “değerler eğitimi” faaliyeti düzenlenecek.

Yarıyıl tatilinin bitiminde başlaması planlanan projede, din görevlileri ve manevi danışmanlar, haftada bir gün çocukların ev ödevlerini yapmalarına yardım edecek. Öğrencilerle öğle namazı kılma gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirecek.

Eğitimde yaşanan sorunlara karşı çözüm üretilmezken, dinselleşme yolunda her geçen gün yeni bir uygulamaya imza atılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ilkokul öğrencilerine yönelik yeni bir "değerler eğitim" projesi başlatacak. Proje, 10 Şubat’ta; aralarında İstanbul ve Ankara’nın da olduğu 10 pilot ilde başlayacak.

Buna göre; ilkokul üç ve dördüncü sınıf öğrencileri, her haftasonu lise veya üniversite öğrencileri ile bir camide ya da bir Diyanet gençlik hizmet mekânında buluşturulacak.

Din görevlileri ilkokul öğrencilerinin ödevlerine yardım edecek. Etkinlikler, "öğle namazı buluşması" ile sona erecek. Proje kapsamında çocuklarla cami bahçesinde günübirlik kamp programı düzenlenecek.

Projede; lise ve üniversite öğrencisi olacak Diyanet Gençlik Gönüllüleri, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine "rol model" olacak, onlara rehberlik edecek. Öğrenciler cinsiyetlerine göre gruplara ayrılacak.

Projenin amaçları ve hedefleri; Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Konya, Manisa, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, İstanbul’un Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer ile Ankara’nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde test edilecek.

HAFTANIN TEMASI: DİNİMİN DİREĞİ NAMAZ

Proje doğrultusunda hazırlanan "Faaliyet Rehberi"ne göre; etkinlikler 10 Şubat ile 10 Haziran arasındaki tüm haftasonlarında yapılacak.

Her haftanın; "Zamanımı verimli kullanıyorum", "İnanıyorum mutluyum", "İbadetlerimi öğreniyorum", "Dinimin direği namaz", "Berat kandili", "İncitmeden yardımlaşıyorum", "Ramazan ve Oruç", "Mahremiyet bilinci", "Teknolojiyi faydayı kullanıyorum", "Çanakkale Zaferi ve önemi", "Kuranla buluşuyorum", "Kadir gecesi", "Merhametli davranıyorum", "Ramazan Bayramı", "Sağlık ve Güvenlik", "Peygamber ve çocuk", "Trafik kurallarına uyuyorum", "Peygamberimizin örnek davranışlarını öğreniyorum", "Engeller engel değildir", "Fetih ve fatih", "Çocuk ve dua", "Anne ve baba: Cennetin iki kapısı" ve "Ailem ve ben" başlıklı temaları olacak, bu tema kapsamında etkinlikler düzenlenecek.

Bu etkinliklerde "sohbetler" de yapılacak, "film kitaplar kritik edilecek", "sanatsal, sportif faaliyetler" yapılacak, "kadim oyunlar" oynanacak. Projeye dahil olan tüm çocuklar ve velilerin katılımıyla yerel şartlar dikkate alınarak, müftülüklerin uygun gördüğü vakitte, bir defa "camide buluşuyorum" etkinliği yapacak. Ayrıca farklı bir zaman diliminde ise programa katılan çocuklarla cami bahçesinde günübirlik kamp programı düzenlenecek.

AA