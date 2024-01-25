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PKK'lı terörist dağda değil, şehirde yakalandı!

PKK'lı terörist dağda değil, şehirde yakalandı!
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/YPG üyesi Suriye uyruklu bir terörist yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de 2014-2018 yılları arasında PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.H.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sınırı kaçak olarak geçtiği belirlenen Suriye uyruklu M.H., gizlendiği adreste jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA

Etiketler pkk terörist suriye gaziantep jandarma
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