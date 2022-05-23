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PKK'nın üst düzey ismi etkisiz hale getirildi

PKK'nın üst düzey ismi etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı.

MİT, PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan'ı Musul/Mahmur’da etkisiz hale getirdi.

Etiketler mit pkk terörist
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