PKK'nın üst düzey ismi etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'nın Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı.
MİT, PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan'ı Musul/Mahmur’da etkisiz hale getirdi.
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