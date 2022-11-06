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PKK/YPG'nin kritik ismi Suriye'de öldürüldü

PKK/YPG'nin kritik ismi Suriye'de öldürüldü
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MİT tarafından Suriye'de yapılan operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu ''Azad'' kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleye devam ediyor. 

Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu ''Azad'' kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. 

Etiketler pkk ypg terörist mit
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