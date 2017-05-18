''19 Mayıs'ın coşku ile kutlanması engellenemez''

İşte o basın açıklaması:

Modern Cumhuriyetimizin kurulmasına giden yolun başlangıcı ve ilk adımı olan 19 Mayıs’ın Yüce Türk Halkı için çok büyük anlamı vardır.

19 Mayıs, İşgali ve esareti kader olarak kabul etmeyen büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluşa uzanan tarihi mücadeleyi başlatmak için Samsun’a ayak bastığı gündür. “Ya İstiklal, Ya Ölüm!” parolasıyla başlayan kurtuluş mücadelesi zaferle sonuçlandırılmış ve çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETİ EMANET ETTİĞİ GENÇLİK 16 NİSAN’DA “TEK ADAM REJİMİ”NE HAYIR DEDİ

Kurulan Cumhuriyetin korunup kollanması görevi de Atatürk tarafından Türk Gençliğine verilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz atalarından devraldıkları bu emanete gözü gibi bakmalıdırlar. Nitekim Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için çok önemli olarak gördüğümüz 16 Nisan’da yapılan “tek adam rejimi” referandumunda gençlerimiz güçlü bir şekilde “hayır” demişlerdir.

19 MAYIS’IN ÇOŞKU İLE KUTLANMASI ENGELLENEMEZ

AKP iktidarı, ulusal bayramlarımızı önemsizleştirme çabası içerisinde olmuştur. Her bahaneyi ulusal bayramlarımızın kutlanmasının engellenmesi için kullanmaktadır. İstanbul Valiliği Beşiktaş Belediyemizin 19 Mayıs kutlama programını iptal etmiştir. Yine İzmir’de Valilikten iptal kararı geldi. Bunlar kabul edilemez. Hiçbir güç halkımızın, gençlerimizin ulusal bayramlarımızı büyük bir çoşku içerisinde kutlamasını engelleyemez. 19 Mayıs kutlamaları aynı azmanda büyük Atatürk’ü anmaktır, Cumhuriyete ve Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaktır.

KURTULUŞ SAVAŞINDA EMPERYALİSTLERLE İŞBİRLİĞİ YAPAN HAİNLERİN BUGÜNKÜ TEMSİLCİSİ OLAN ALÇAKLAR ATATÜRK’E DİL UZATIYOR

Cumhuriyet ile sorunu olanlar, cumhuriyetin kazanımlarını içine sindiremeyenler AKP iktidarından aldıkları cesaretle Atatürk’e dil uzatıyorlar. Kendilerine tarihçi süsü veren sahtekarlar, uydurdukları çarpıtmalar ve yalanlarla yüce Türk Halkının gönlündeki Atatürk sevgisini sileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Kurtuluş savaşında emperyalistlerle işbirliği yapan anlayışların günümüzdeki temsilcileri olan bu alçaklara başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımız gösterdiği tepkiyle en güzel cevabı vermiştir.

Bu düşüncelerimle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum.