Adalet Bakanı Tunç'tan Bahçeli'nin İmralı'ya ben giderim çıkışı için ilk açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Bahçeli'nin "Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim" çıkışı için takdir yetkisinin TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir çarpıcı adım daha attı ve "Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim" ifadelerini kullandı.

Bahçeli “Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim. Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?” diye konuştu.

Bahçeli'nin ezber bozan bu yeni çıkışı sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Basın mensupları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a konu hakkında soru yöneltti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon'a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz."