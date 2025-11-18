  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Adalet Bakanı Tunç'tan Bahçeli'nin İmralı'ya ben giderim çıkışı için ilk açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Bahçeli'nin İmralı'ya ben giderim çıkışı için ilk açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Bahçeli'nin İmralı'ya ben giderim çıkışı için ilk açıklama
Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Bahçeli'nin "Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim" çıkışı için takdir yetkisinin TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir çarpıcı adım daha attı ve "Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim" ifadelerini kullandı.

 Bahçeli “Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim. Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?” diye konuştu. 

Bahçeli'nin ezber bozan bu yeni çıkışı sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Basın mensupları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a konu hakkında soru yöneltti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon'a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz."

 

 

text-ad
Etiketler Yılmaz Tunç bahçeli imralı Devlet Bahçeli abdullah öcalan MHP adalet bakanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Usta gazetecinin mirası mahkemelik oldu Usta gazetecinin mirası mahkemelik oldu Karadağ'dan Türk vatandaşlarına vize için yeni hamle! Karadağ'dan Türk vatandaşlarına vize için yeni hamle! Rafa Silva krizinde yeşil sahalara bomba gibi düşen iddia Rafa Silva krizinde yeşil sahalara bomba gibi düşen iddia Güzel oyuncu 1 yıldır sakladığı gizemli aşkını sonunda ilan etti Güzel oyuncu 1 yıldır sakladığı gizemli aşkını sonunda ilan etti İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan skandal iddialara rest: ''Teşkilatta durdurmam'' İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan skandal iddialara rest: ''Teşkilatta durdurmam'' Kasasını 200 TL'ye alıp, kilosunu 200 TL'ye satınca ortalık karıştı! Kasasını 200 TL'ye alıp, kilosunu 200 TL'ye satınca ortalık karıştı! Üniversiteden 3 yılda mezuniyet uygulaması başlıyor Üniversiteden 3 yılda mezuniyet uygulaması başlıyor Türkiye'nin megastarından hayranlarını heyecanlandıran karar! Türkiye'nin megastarından hayranlarını heyecanlandıran karar! Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan araçları belli oldu Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan araçları belli oldu Altın çok sert düştü, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi Altın çok sert düştü, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi
İstanbul'da 100 milyar TL'lik ''altın'' operasyonu! İstanbul'da 100 milyar TL'lik ''altın'' operasyonu! Dünyaca ünlü yıldız sonunda başardı; ilk Oscar ödülünü aldı Dünyaca ünlü yıldız sonunda başardı; ilk Oscar ödülünü aldı Kara Kuvvetleri'nde operasyon: Çok sayıda gözaltı var Kara Kuvvetleri'nde operasyon: Çok sayıda gözaltı var Güzel oyuncunun cesur hamilelik pozları olay oldu Güzel oyuncunun cesur hamilelik pozları olay oldu 16 yaşındaki çocuk, kendisi, kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü 16 yaşındaki çocuk, kendisi, kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü Türkiye'nin sıfır noktasında yıllardır süren inşaatta son durum Türkiye'nin sıfır noktasında yıllardır süren inşaatta son durum Dayanılmaz hale gelmişti... Güzel şarkıcı sevgilisi ile birlikte savcılığa başvurdu Dayanılmaz hale gelmişti... Güzel şarkıcı sevgilisi ile birlikte savcılığa başvurdu Yağışlar gitti, fırtına geldi... Hava sıcaklıkları daha da artacak! Yağışlar gitti, fırtına geldi... Hava sıcaklıkları daha da artacak! Uyuşturucu operasyonunda evinden alınan ünlü isim sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda evinden alınan ünlü isim sessizliğini bozdu