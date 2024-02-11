AK Parti'de ''küskün'' aday tanıtımı! Kürsüde ilginç anlar
AK Parti'nin Elazığ belediye başkan aday tanıtım töreninde adaylar açıklandıktan sonra sahneye çıkan AK Partili Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın, partilileriyle tokalaşırken Elazığ Belediye başkan adayı Şahin Şerifoğulları’nın elini havada bıraktığı anlar kameralara yansıdı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin Elazığ’da katıldığı aday tanıtım töreninde dikkat çeken görüntüler yaşandı.
Adaylar açıklandıktan sonra sahneye çıkan AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, partilileriyle tokalaşırken Elazığ Belediye başkan adayı Şahin Şerifoğulları’nın elini havada bıraktığı görüldü.
Eylül ayında AK Parti'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ekibinin, Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısında Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdığı iddia edilmişti.
Olaya müdahale eden polis, giriş çıkışları yasakladığı parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri almıştı. AK Parti Elazığ İl Başkanlığı ise arbede iddialarını yalanlamıştı.
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