AK Partili Hamza Dağ üç büyükşehir için iddialı konuştu!

Yerel seçimlere hazırlıklarını sürdüren AK Parti ana gündemine ekonomiyi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimlere yönelik çarpıcı mesajlar veren Dağ, partisinin yerel seçimler yönelik yol haritasıyla ilgili konuşurken ise "Her ilin ayrı dinamiği var, kampanyalarımız buna göre olacak. Belki her ilde farklı aday için farklı slogan belirleyeceğiz" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye ittifak çağrısını "önemli" olarak niteleyen Hamza Dağ, "İYİ Parti'nin cevaplarına baktığımızda milletvekillerinden çok sert cevaplar, genel merkezden ise daha itidalli ama tam ne dediği net belli değil" diye konuştu.

"Ana gündemimiz ekonomi"

Hamza Dağ'ın a Haber canlı yayınındaki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yerel seçim çalışmalarına hızlıca başladık. Rakiplerimizin içinde bulunduğu hal bizi çok fazla ilgilendirmiyor. 17 seçim kazanmak kolay bir iş değil. Ana gündemimiz ekonomi ve ekonomiyle ilgili çalışmalar. İnşallah önümüzdeki seçimlerde başarılı bir netice alacağımıza hiçbir şüphemiz yok.

İmamoğlu ve Yavaş'a yüklendi

Bunlar cumhurbaşkanı yardımcılığı aday adaylığı yaptılar ve şehir şehir gezdiler, belediyeleri bıraktılar.

İstanbul, Ankara ve İzmir için 'kesinlikle değişir' dedi

Belediye hizmetleri yönünden bir değerlendirme durumu söz konusu olduğunda 3 büyükşehirde kesinlikle belediye yönetimi değişir. İzmir'de milletin biraz farklı değerlendirmesi oluyor. Ben İzmir'de de inşallah bu dönemde çok şaşırtacak birtakım neticeler doğacağını düşünüyorum.

AK Parti denince akla gelecek 3 ana madde görüyorum; samimiyet, çalışkanlık ve mücadele.

"Kılıçdaroğlu'nun kendine başarı çıkartması boşuna bir uğraş"

Sayın İmamoğlu fırsat siyaseti yaptı. Adaylığını açıklarsa Türkiye siyaseti bir komediyle karşı karşıya kalmış olacak.

Bir önceki seçime göre düşüşümüz var. Bunu kendi içimizde değerlendirip önümüzdeki seçimlerde daha yüksek oy almak için adım atacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu oylar üzerinden kendine, CHP'ye, altılı masaya başarı çıkartması boşuna bir uğraştır.

Her ilin ayrı dinamiği var, kampanyalarımız buna göre olacak. Belki her ilde farklı aday için farklı slogan belirleyeceğiz.

"İYİ Partili milletvekilleri çok sert cevaplar verdi"

Sayın Bahçeli'nin bu çağrısı önemli. İYİ Parti'de taban ve yönetim arasında net farklılıklar var. İYİ Parti'nin cevaplarına baktığımızda milletvekillerinden çok sert cevaplar, genel merkezden ise daha itidalli ama tam ne dediği net belli değil. İYİ Parti'nin yeri PKK'nın ve FETÖ'nün yanı değildir.

Kasım ayı gibi adaylarımızı açıklamaya başlıyoruz. Bazı şehirlerde kaybedilen yılları telafi ederek milletimizin karşısına çıkacağız.