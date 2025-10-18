AK Partili Şamil Tayyar'dan DEM Parti'ye yaylım ateşi

  1. Anasayfa
AK Partili Şamil Tayyar, DEM Parti'ye eleştirilerde bulundu. DEM Parti'nin toplumun sinir uçlarıyla oynadığını söyleyen Tayyar, ''Çözüm sürecinin önündeki en büyük engel, DEM.'' dedi.

AK Partili Şamil Tayyar, DEM Parti'ye yönelik eleştirilerini katıldığı canlı yayında anlattı. Katıldığı yayında konuşan AK Partili eski vekil Tayyar, DEM Parti’nin sert açıklamalarını eleştirdi. Tayyar, partinin toplumsal hassasiyetleri zorladığını ifade etti. Tayyar, DEM Parti’nin “arabulucu misyonu üstlendiğini” iddia ederek, parti yetkililerinin daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

Tayyar, özellikle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın “Kürtler KPSS’de yüksek puan alıyor, atanamıyor. Sorun etnik bir sorun değil, torpille ilgili bir durumdur. ‘Kürt’ dediğin zaman bu çözüm sürecini dinamitlemektir” sözlerini ele aldı.

"DEM SİNİR UÇLARIYLA OYNUYOR"

Tayyar, bu açıklamaların toplumsal hassasiyetleri zedeleyebileceğini belirterek “DEM, sinir uçlarıyla oynuyor” değerlendirmesini yaptı.

Daha önce de sosyal medya hesabından DEM Parti'ye yönelik eleştirilerini sıralayan Tayyar, "Çözüm sürecinin önündeki en büyük engel, DEM. Her gün bir temsilcisi toplumun sinir uçlarıyla oynuyor. Öfke dalgasını köpürtüyor." demişti. 

