AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ, projelerini açıkladı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir için projelerini açıkladı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 'Eşsiz İzmir Vizyon Lansmanı' toplantısında, İzmir'e dair projelerini açıkladı. Programa AK Parti genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir milletvekilleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkan adayları, STK temsilcileri, oda başkanları katıldı. Programda İzmir'in trafik, çöp, altyapı, çukur gibi sorunları animasyon video ile anlatıldı. Programda konuşan Dağ, "Bugün, hemşehrilerimiz benden yıllarca maruz kaldığı problemleri, sorunları değil sadece çözümleri duyacak. Çünkü ne bizim ne de İzmirlilerin, İzmir'in sorunlarını konuşmaya ayıracak bir dakikası dahi yok. Önceden olduğu gibi bugün de İzmir için sadece çözümlere odaklandım. Güzel şehrimizin sorunlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren; insanı merkeze alan yepyeni bir yönetim yaklaşımını, İzmirli hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. İzmir'e yakışan, dünya standartlarında bir şehir haline getirecek projelerimizle bu şehri eşsiz bir hüviyete kavuşturacağız" dedi. Projeleri 11 başlıkta topladıklarını söyleyen Dağ, "Bunlar; Ulaşılabilir İzmir, Sosyal Belediyeciliği ile Eşsiz İzmir, Çevre Altyapısıyla Eşsiz İzmir, Dönüşümüyle Eşsiz İzmir, Turizmiyle Eşsiz İzmir, Eğitim ve İstihdamıyla Eşsiz İzmir, Akıllı Şehircilik, Sağlık Altyapısıyla Eşsiz İzmir, Tarımıyla Eşsiz İzmir, Spor Altyapısıyla Eşsiz İzmir, Kültürüyle Eşsiz İzmir" dedi.

'ULAŞIMDA İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ PROJESİ'

'Ulaşılabilir İzmir' projelerine değinen Dağ, "Ulaşım bir şehrin nabzıdır. Şehrimizin geleceğine yön verecek, İzmir Körfezi'ni bir uçtan bir uca en kısa şekilde birleştirecek vizyon projemiz; 'İzmir Körfez Geçişi'. İzmir Körfez Geçişi, İzmir'in iki yakası birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesidir. İzmir Körfez Geçişi, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda İzmir'in çehresini değiştirecek, şehrimizi dünya standartlarında bir metropole dönüştürecek bir vizyon projesidir. Bu proje 12,6 kilometre gidiş geliş, 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir. Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek. Bu sayede, İzmir'in ulaşım ağında entegre, verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak. İzmir Körfez Geçişi, '35 İzmir 35 Proje' kapsamında son Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugüne kadar bizim dışımızda oluşan sebeplerle proje hayata geçirilemedi. Bu konuda özellikle körfezin iki yakasında yaşayan hemşehrilerimizden ısrarlı talepler gelmesi sebebiyle önümüzdeki engelleri aşarak bu projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

'YENİ ÇEVREYOLU PROJESİ İLE MENEMEN-BUCA ARASI 20 DAKİKAYA İNECEK'

Ulaşımdaki diğer projeleri de aktaran Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'imizin en can alıcı sorunlarından biri olan trafik meselesine köklü bir çözüm getirecek olan 'İzmir'e Yeni Çevre Yolu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Yeni çevre yolumuz ile şehrin trafiğini rahatlatmayı, şehre nefes aldırmayı hedefliyoruz. Yeni çevreyolunun devreye girmesiyle, Menemen-Bayraklı arası trafikte kalma süresi 10 dakikaya, Menemen-Buca arası ise 20 dakikaya inecek. Yeni çevreyolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacağız. Bu bağlantı yolları şunlar olacak; Koyundere, Harmandalı-Ulukent, Harmandalı-Çiğli, Örnekköy Mezarlık bölgesi, Doğançay, Şehir Hastanesi, Manisa Yolu, Ambarlar Bölgesi İzmir -İstanbul Otoyolu Bağlantısı, Buca-Çeşme Otoyol Ayrımı. Bu bağlantı yolları sayesinde, İzmir'in trafik akışı daha da rahatlayacak, şehir içi ulaşımın yanı sıra, şehirlerarası ulaşım da hızlanacak."

'30 YENİ TREN SETİ, İZBAN'A 9 VAGON'

Raylı sistem projeleri ile İzmir'in ulaşım haritasını yeniden çizdiklerini ifade eden Dağ, "Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağımızı bütünleştireceğiz. Buca Metrosu'nu tamamlayacağız. Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız. Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız. İZBAN'a yeni rota olarak Bergama-Kınık hattını ekleyeceğiz. İZBAN'a 4 durak ekleyeceğiz. Gürçeşme ve Katip Çelebi Üniversitesi, Asarlık ve Koyundere durakları tamamlanacak. İZBAN'ı 9 vagona çıkartacağız. 30 yeni tren seti alarak, istasyonlardaki 24 dakikalık bekleme süresini 12 dakikaya, 12 dakikalık bekleme süresini ise, 6 dakikaya indireceğiz. Torbalı-Ödemiş ve Çatal-Tire hatlarını 'İzmir'im Kart' ile entegre ederek İZBAN'ı Ödemiş'e de ulaştıracağız. Ayrıca İZBAN'ın şehrimizin bazı ilçelerini ikiye böldüğünü biliyoruz. Kısa vadede çözüm üretmemiz zor olsa da orta vadeli hedefimizde İZBAN'ı Bayraklı, Çiğli, Konak, Gaziemir ve Torbalı'da yerin altına almayı planlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

'90 DAKİKA UYGULAMASI GERİ GELECEK'

Otobüs hatlarına ilişkin projeleri sıralayan Dağ, "90 dakika uygulamasını geri getireceğiz. Ayrıca 'Genç İzmirim Kart' sahipleri için bu süreyi 120 dakikaya çıkartacağız. Mobil uygulamalar ile duraklarımızı çağın gereksinimlerine uygun hale getireceğiz. Otopark sorununda 'Park Et, Ücretsiz Devam Et' uygulamasıyla özel araçlarını otopark noktalarına park eden vatandaşlarımız 'İzmirim Kart' uygulamasıyla hem otoparktan indirimli yararlanacak hem de toplu taşıma araçlarında yapacakları ilk 90 dakika yolculuklarda ücretsiz seyahat edebilecektir. Ayrıca, belediyemize ait otoparkları kullanan 'İzmirim Kart' sahibi vatandaşlarımız ilk 30 dakika ücretsiz park etme hakkına sahip olacaktır. Mevcut otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibariyle yüzde 50 oranında indirime gideceğiz. 5 yıl içerisinde yapacağımız toplamda 100 bin araç kapasiteli yer altı otopark projelerimizle bir sorunu daha bitireceğiz" dedi.

'16 ADET BATTI ÇIKTIYI YAZ TATİLLERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Kavşak düzenleme projelerini çok önemsediğini belirten Dağ, "Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerine yapılacak 4 adet battı-çıktı ile trafik ışıklarını ortadan kaldırarak, Konak'tan Balçova'ya kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Yeşillik Caddesi üzeri acil ihtiyaç olan kavşaklara battı çıktı ve köprülü kavşak çözümleriyle İzmir trafik akışını rahatlatacağız. Karşıyaka Yalı Bulvarı'na yapacağımız battı çıktıyla 'Çarşı ile İskele'yi kesintisiz yaya yoluna dönüştüreceğiz. Altınyol Caddesi üzerine yapacağımız battı çıktı ile Bayraklı'yı denizle buluşturacağız. Yapacağımız 16 adet battı çıktı ve köprülü kavşağı yaz tatillerinde, 3 aylık süre zarfında, trafiğin şehrimizde azaldığı zaman diliminde gerçekleştireceğiz. Asfalt kalitesini yükseltecek ve şehrimizde bozuk yol bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

'ESBAŞ GİRİŞİ BATI ÇEVREYOLU ÜZERİNDEN SAĞLANACAK'

Yeni yol güzergahlarını sıralayan Dağ, "Gaziemir/Havalimanı-Sarnıç ve Gaziemir/Havalimanı-Karabağlar yeni bağlantı yolları ve ESBAŞ girişi batı çevre yolu üzerinden sağlayarak, Akçay Caddesi üzerindeki trafik akışını rahatlatacağız. Şehir Hastanesi-Altınyol bağlantı yolu, Bayraklı-Karşıyaka Dağ Yolu, mevcut çevreyoluna Buca Hal çıkışı, Pancar OSB çıkışı gibi yeni yol güzergahları açacağız. Menderes-Gümüldür, Seyrek-Foça, Seferihisar-Özdere, Dikili-Çandarlı, Çandarlı Otoyol Bağlantı, Bergama-Kozak çevre yolları gibi kara yollarımızın genişletilmesi ve düzenlenmesi için inisiyatif alacağız. Özellikle Alsancak-Konak bölgesindeki trafiğin oluşmasında başlıca sebep olan Hilal Kavşağı, Ege Mahallesi bağlantı yolu, Halkapınar Kavşağı ve Zafer Payzın Kavşağı arasındaki yolu genişleteceğiz. Ankara Caddesi üzerinden limana giden ağır taşıtlara limana özel yol açarak, Konak yolunu rahatlatacağız" dedi. Büyükşehir Otobüs Terminali'ni yerinde yenileyeceklerini belirten Dağ, mevcut iskeleleri ise aktif hale getirerek, deniz ulaşımının payını yüzde 2,5'ten yüzde 5'e çıkartıp, toplam ulaşım içindeki payını 2 kat artıracaklarını ifade etti.

'İLK İKİ SENEDE 100 KREŞ AÇACAĞIZ'

'Sosyal Belediyeciliği İle Eşsiz İzmir' projelerine değinen Dağ, "İzmirim Kart'ı İzmirlilere hayatın her alanında kullanabileceği yeni nesil ödeme yöntemi haline getireceğiz. Göreve geldiğimiz ilk iki senede şehrimizin genelinde 100 adet kreş açacağız. Yeni evlenecek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi vereceğiz. Şehrimizde yaşayıp üniversiteyi kazanmış her gencimize tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vererek, üniversiteye başladıkları ilk dönemde destek olacağız. 'İZMARKET' kurup, Sosyal İzmirim Kart ile alışveriş imkanı sunacağız. Taziye evleri oluşturacağız" dedi.

'DEZAVANTAJLI EMEKLİLERİMİZE YILDA BİR KEZ 10 BİN LİRA YÜKLEME'

İzmir'de kreş de bulunan yaşam merkezleri kuracaklarını dile getiren Dağ, "Engelli bireylerin emanet edilebileceği 'mola evleri' kuracağız. Sosyal tesislerimizde Engelli İzmirim Kart ile yüzde 75 indirim yapacağız. Desteklerden faydalanamayan engelli vatandaşlarımıza eğitim destek bursu vereceğiz. Engelli vatandaşlarımıza ve birinci derece ailelerine oluşturacağımız sosyal tesislerimizde bir hafta ücretsiz tatil imkanı sağlayacağız. 'Akıllı Saat Uygulamasıyla yaşlı vatandaşlarımızın sağlığını takip edeceğiz. Yaşlı Bakım Merkezleri'mizi hayata geçireceğiz. Dezavantajlı emeklilerimize yılda bir kez Sosyal İzmirim Kartlarına 10 bin lira yükleme yapacağız. Sosyo-ekonomik dezavantajı bulunan emeklilerimize hane başı tükettikleri doğal gazın 50 metreküp miktarını ücretsiz olarak karşılayacağız" ifadelerini kullandı. Dağ, Çocuk Yaşam Parkı Projesi ile de çocuklar eğlenirken öğrenecekleri, yetişirken doğayla iç içe olacakları bir yaşam alanı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

'ARITILMADAN KÖRFEZE BIRAKILAN HER DAMLA, İZMİR'E İHANETTİR'

Dağ, 'Çevre Altyapısıyla Eşsiz İzmir' projelerinden de bahsetti. "Olmazsa olmaz projemiz: Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin modernizasyonu ve kapasitesinin arttırılması" diyen Dağ, şöyle devam etti: "Kanalizasyonlardan çıkan atık su arıtılmadan körfeze salınıyor, İzmir Körfezi'nin bugünü ve geleceği yok ediliyor. Şu anda körfezin dibinde 2,5 metreyi aşkın balçık olduğu açıkça görülmektedir. Bu durum artık öyle bir noktaya gelmiştir ki; körfeze salınan bu atık suyun taşıdığı ağır metaller ve kimyasallar sebebiyle deniz canlılarının bölgede yaşamı neredeyse bitme noktasına gelmiştir. Arıtılmadan körfeze bırakılan her damla, İzmir'e ihanettir. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin teknolojisi eskimiş ve yetersiz kalmıştır. 4. fazın yapım sürecini ivedilikle tamamlayacağız, ardından ilk üç fazın modernizasyonunu gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 1,5 milyar lira olan bu yatırım, İzmir'imizin çevresel sürdürülebilirliğinin can damarı olacaktır."

'ÇEVRE KATLİAMI YAPILMIŞTIR'

Arıtma tesisinin tam kapasite çalışması durumunda günlük ortalama 700 tondan çıkacak fazla çamur için biyogaz tesisi inşa edip, çamurdan gaz ayrıştırarak yıllık ortalama 500 milyon lira gelir elde edileceğini belirten Dağ, geçmişte çok uzun süre bu çamurun arıtma tesisi alanına döküldüğünü ve bir çevre katliamı yapıldığını söyleyip, yaklaşık 2.5 milyon metreküp çamur olan alanı yeşillendirerek rehabilite edeceklerini vurguladı. İzmir'e 10 milyon metrekare yeni yeşil alan sözü veren Dağ, Harmandalı Çöp Depolama Alanı'nı rehabilite ederek vahşi çöp depolamaya son vereceğiz. Ayrıca toplamda 150 megavat kapasiteli güneş enerjisi alanları kuracağız" dedi.

'DOĞAL GAZIN ULAŞMADIĞI HİÇBİR MAHALLEMİZ KALMAYACAK'

'Kesintisiz Körfez Yayayolu' projesini duyuran Dağ, "Körfez boyunca kesintisiz yaya ve bisiklet yolları inşa ederek, vatandaşlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürmelerini sağlayacağız. 'Yaşayan Kültür Park Projesi'yle, İzmir Fuarı'na tekrar eski ruhunu kazandırmayı hedefliyoruz. Mevcut durumda İzmir'in köyler hariç hanelerinin yüzde 69'una doğal gaz ulaşıyor. Söz veriyoruz, görev süremizde doğal gazın ulaşmadığı hiçbir mahallemiz kalmayacak. İzmir'imiz bugün Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaktadır. 1 Nisan itibariyle Su Ücret Tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz" ifadelerini kullandı.

'BEŞ YILDA 150 BİN KONUT YENİLECEK'

Yerinde yeniden dönüşüm projelerine de dikkati çeken Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "'Yerinde Yaşam' anlayışımızla, kent kimliğine uygun, dayatma olmadan yerinde bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Beş yıl içerisinde, 150 bin konutu yenileyeceğiz. 5 yıl içinde 50 bin sosyal konutu ve 4 yöre kentini kazandıracağız. Bu yerleşim alanları için İzmir'de 5 yıl ikamet şartı koyacağız. 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem afeti sonrasında yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde binaları orta hasarlı olan vatandaşlara 'Yarısı Bizden Kampanyası' ve 'Rezerv Alanda Yeni Konut' olmak üzere iki yöntemden biriyle destek olacağız."

'İZMİR'İN YENİ CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK'

Yeşildere'de yerinde dönüşüm projesinden söz eden Dağ, "Eskimiş ve düzensiz yapı stoku ciddi anlamda risk içermektedir. Burada yapılan EXPO planı iptal edilip, başka bir alana taşınacaktır" dedi. 'Turizmiyle Eşsiz İzmir' başlığı altındaki projeleri açıklayan Dağ, "Kruvaziyer limanımızı geliştirerek, dünyanın dört bir yanından gelen gemileri ve turistleri ağırlayacağız. Urla Karantina Adası'nın Dönüşüm Projesi ile bu özel ada, İzmir'in yeni cazibe merkezlerinden biri olacak. Karantina Adası'nda plajlar yapacağız. 'Serbest Teknoloji Parkı Projesi'yle, Alsancak Limanı'nın arka alanını teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getireceğiz" dedi. 'Kalbimİzmir; Tarihi Konak Atatürk Meydanı Ve Kemeraltı Cazibe Merkezi Projesi'ni açıklayan Dağ, "Projemiz ile bu değerli mirası restore ederek, Kemeraltı'nı ve Konak'ı İzmir'in yeniden can damarı yapmayı hedefliyoruz" dedi. Dağ, 'Eğitim ve İstihdamıyla Eşsiz İzmir' projeleriyle de gençlerin dünya sahnesinde rekabet edebilirliğini artıracaklarını söyledi.

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE REHABİLİTASYON KÖYÜ PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

'Yeni İşim, İlk Ofisim' projesiyle girişimcilere ofis, malzeme ve muhasebe desteği sağlanacağını ifade eden Dağ, 'Akıllı Şehircilik' projelerine de değindi. "QR İzmir ile öncelikle şehrimizin yapısal analizini çıkartacak, binalarımızda yapılan yapısal değişimleri dijitalde arşivleyecektir" diyen Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böylelikle kentimizin yapısal gelişimlerini birçok farklı disiplinde her an takip edebiliyor olacağız." 'Sağlık Altyapısıyla Eşsİzmir' projeleriyle ise 0-3 yaş arası bebekler için mama, süt ve vitamin desteği vereceklerini, kadın sağlığında erken teşhis ve tedavi desteği sağlayacaklarını ve bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon köyü projesini hayata geçireceklerini vurguladı.

'TARIM VE HAYVANCILIK TEKNOPARKI KURACAĞIZ'

'Tarımıyla Eşsiz İzmir' projeleri kapsamında yerli tohum ve fide desteği sağlayacaklarını belirten Dağ, 'Tarım ve Hayvancılık Teknoparkı' kurup, Çocuk Tarım Köyü ve Ekolojik Tarım Köyü Projelerini hayata geçireceklerini ifade etti. 'Spor Altyapısıyla Eşsiz İzmir' projeleriyle de spor tesisleri inşa ederek, her ilçeye en az bir tane olimpik yüzme havuz tesisini kazandıracaklarını dile getirdi. 'Kültürüyle Eşsiz İzmir' projeleriyle ise yıl boyunca sürecek festival ve etkinliklerle sanatı yaşamın her alanına yayacaklarını vurguladı. Dağ, "İzmir'in üç farklı noktasında 7 gün 24 saat boyunca hizmet edecek, içerisinde dijital ve matbu yüzbinlerce kaynağa erişim sağlayabileceğimiz şehir kütüphanelerimizi hayata geçireceğiz. Bu kütüphanelerimizden birinin adına, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz hemşehrimiz bilge kadın Alev Alatlı'nın ismini vereceğiz" diye konuştu.

DHA