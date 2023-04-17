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Akşener'den canlı yayında Sadullah Ergin açıklaması

Akşener'den canlı yayında Sadullah Ergin açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Seçimlere 27 gün kaldı. Tarihi önem taşıyan seçimlere yaklaşırken siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. İYİ Parti lideri Meral Akşener de gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Tv100'de Ece Üner'in konuğu oldu.

SADULLAH ERGİN'İN ADAYLIĞI
Listelerin belli olmasının ardından en çok tartışılan isim DEVA Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP tarafından Çankaya'da aday gösterilmesi oldu. Akşener, Ergin'in adaylığıyla ilgili, "İttifak sistemi üzerinden konuşma hakkını kendimde bulmuyorum. CHP ve DEVA Partisi'nin ortak liste üzerinde çalıştığını herkes biliyor. Seçmen kime oy vereceğini kendi belirler. Seçmeni anlamak zorundayız bu konuda. CHP ve DEVA seçmeni ikna etmeli. Ama parmak sallayarak değil. 'Sadullah Bey böyle biri' diyerek anlatmalılar. " ifadelerini kullandı.

ANKETLERDE SON DURUM NE?
Kamuoyunda son zamanlarda anketlere ilginin artmasıyla seçmenler de anket sonuçlarını merak ediyor. Akşener de son anketlere baktıklarında bazı anketlerde Kılıçdaroğlu'nun birinci turda kazandığını, bazı anketlerde ise ikinci turda kazandığını gördüklerini belirtti. Akşener, "Ortak bir şey var. Kılıçdaroğlu kazanıyor." dedi.

Etiketler akşener sadullah ergin açıklama
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