Asgari ücret zammı için gözler bu toplantıda

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündem maddelerinden biri de asgari ücret olacak. Toplantıda hem işverenlerin hem de çalışanların beklentileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ( MKYK ), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri asgari ücret.

BIDEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Zirvesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi ilk kez parti kurmaylarıyla birlikte değerlendirecek. Toplantının gündeminde dış politikanın yanı sıra iç politika ve ekonomi de masaya yatırılacak.

LÜTFÜ TÜRKKAN'IN FEZLEKE SÜRECİ

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesini ile ilgili hukuki sürecin de gündeme gelmesi bekleniyor. Türkkan ile ilgili geçen hafta Ankara Başsavcılığı harekete geçmiş ve Türkkan ile ilgili fezleke hazırlanmıştı. Fezleke de TBMM Başkanlığı'na gönderilmişti. Fezleke hiç vakit kaybedilmeden TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edilmişti. Bundan sonraki süreç ile ilgili AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın bilgi vermesi bekleniyor. Bostancı'nın ayrıca Meclis'te görüşmeleri devam eden bütçe görüşmeleri takvimine ilişkin kurmayları bilgilendireceği öğrenildi.

SEÇİM BARAJI

2022 yılında öncelikli olarak ele alınacak yasal düzenlemeler de masada olan bir diğer başlık olacak. AK Parti, ülke genelinde seçim barajının düşürülmesi gibi önemli düzenlemelerin yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası ile ilgili düzenlemeyi, 6. Yargı paketini ve 3600 ek gösterge düzenlemesini 2022 takvimi içerisinde çıkarmayı planlıyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Toplantıların önemli gündem maddelerinden biri de Kovid-19 salgını ile mücadele olacak. Yaz boyunca seçim bölgelerinde olan kurmaylar, sonbaharda da sahada olmaya devam ediyor.

KÜÇÜK ESNAFA DESTEK

Toplantıda kurmaylar, hükümetin Kovid-19 kapsamında özellikle küçük esnafa verdiği desteğin sahadaki yansımalarını anlatacak.

ASGARİ ÜCRET

Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Asgari Ücret zammı AK Parti MKYK ve MYK'sında da bu konu görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MYK ve MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak. Toplantıda işçi, işveren ve özel sektör temsilcilerinin fikirleri alınacak. Toplumun farklı kesimlerinden oluşan MKYK üyeleri, bulundukları kesimin asgari ücret beklentilerini de doğrudan Cumhurbaşkanı'na iletecekler.