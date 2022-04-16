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Bahçeli'nin sağ kolu paylaştı, MHP fena karıştı!

Bahçeli'nin sağ kolu paylaştı, MHP fena karıştı!

MHP lideri Bahçeli'nin sağ kolu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in "Türkiye'de hayat pahalılığı ve enflasyonu görmezden gelemeyiz" dedikten sonra MHP'den kesin ihracı istenen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'la ilgili paylaşımı MHP'yi karıştırdı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu. Türkiye'deki hayat pahalılığını görmezden gelemeyeceklerini belirten Ersoy, bu durumu yine Cumhur İttifakı'nın çözeceğini dile getirdi.

Sözlerinin gündem olmasının ardından Baki Ersoy, aynı gün içerisinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı sonrası 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildi. Partiden ihraç edileceği konuşulan Ersoy'la ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı.

 MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, TBMM'de görüşmeler sırasında, Baki Ersoy ve bir grup MHP milletvekili ile olan fotoğrafını Facebook hesabından altına not düşmeden paylaştı.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da, Ersoy'un içerisinde yer aldığı MHP'li milletvekillerinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Genel Başkan Yardımcısı Yönter'in, Atay'ın bu paylaşımını yeniden paylaşması ayrıca dikkat çekti.

 

Etiketler mhp devlet bahçeli paylşım kriz İzzet Ulvi Yönter Baki Ersoy
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