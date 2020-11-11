Bakan Çavuşoğlu: Kahraman Azerbaycan ordusuyla gurur duyuyoruz

Bakü'nün Hocasen kasabasındaki programa Çavuşoğlu'nun yanı sıra Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile Tarım Bakanı İnam Kerimov katıldı.

Program kapsamında, Türkiye ile canlı bağlantı yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinliğin Azerbaycan kısmına katılan yetkilileri selamladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı bağlantıda yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın talimatları üzerine kardeş Azerbaycan'ın zafer coşkusunu paylaşmak, diplomatik çalışmalara destek vermek ve birlikte koordine etmek için Bakü'de bulunduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, "Bugün burada çoğu zeytin ağacı olmak üzere 11 bin ağaç Azerbaycan ve Türk bayrakları eşliğinde dikiliyor." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da Erdoğan'ın himayesinde yapılan bu programa Bakü'de katılım sağlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

Bayramov, Azerbaycan halkının mücadelesine verilen destek için başta Erdoğan olmak üzere tüm Türk milletine teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ağaçları dikime başlayalım, Ya Allah, Bismillah" demesiyle Çavuşoğlu ve diğer yetkililer alana fidan dikti ve can suyu verdi.

"AZERBAYCAN ORDUSU, TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ"

Çavuşoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zafer coşkusunun yaşandığı bir dönemde fidanların dikilmesinin anlamlı olduğunu belirterek "İnşallah bundan son bu tür ağaçları işgalden kurtardığımız topraklarda ve Karabağ'da dikeceğiz." temennisinde bulundu.

"Can Azerbaycan" ifadesini sadece kendisinin değil her Türk vatandaşının kullandığını anımsatan Çavuşoğlu, Türkiye ve Azerbaycan'ın "bir millet, iki devlet" olduğunu, Azerbaycan halkını canları ve kanları olarak gördüklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını söylediklerini, bunu sadece sözleriyle değil her platformda destek vererek gösterdiklerini belirtti.

Kahraman Azerbaycan ordusunun büyük mücadele vererek işgal altındaki toprakları kurtardığını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Arada ateşkes çalışmaları da oldu. Azerbaycan diplomasi yoluyla da topraklarını geri almaya hazır olduğunu gösterdi. Fakat işgalci Ermenistan her seferinde ateşkesi bozdu. Hem de savaş suçu işleyerek, sivillere saldırarak. Azerbaycan halkına da minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Üzerine füzeler gelmesine rağmen Azerbaycan halkı başkomutanının ve kahraman ordusunun yanında durarak büyük güç verdi. Ermenistan, ateşkesi bozmanın bedelini ağır ödedi ve en sonunda pes etmek durumunda kaldı. Oysa yıllardır hep aynı çağrıyı yapıyorduk. İşgal ettiğin topraklardan çık diyorduk. Sonuçta büyük bir zafer elde edildi. Şimdi geri kalan topraklar da takvime bağlı Azerbaycan'a iade edilecek. Oraların ihdası çalışmalarında da kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Kahraman Azerbaycan ordusuyla gurur duyuyoruz. Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterdi. Türk'ün güveni kendine geldi, tüm dünyada, sadece burada değil."