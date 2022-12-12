  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Nebati'den EYT'lileri kızdıran sözler

Bakan Nebati'den EYT'lileri kızdıran sözler

Güncelleme:

Türkiye'de emeklilikte yaşa takılan milyonlarca mağdur ve ailesi dört gözle EYT düzenlemesini beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin EYT ile ilgili soruya verdiği yanıt büyük tepki çekti.

Türkiye'de milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaş Ankara'dan gelecek müjdeli haberi beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kameralar önündeki EYT cevabı büyük tepki çekti.

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili bir gazeteci Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı" sorusunu yöneltti.

Ancak Bakan Nureddin Nebati gazetecinin sorusunu "EYT mi" diyerek yanıtladı. O anlara ait görüntüler basında yer alınca Bakan Nebati'ye tepkiler çığ oldu.

Bakan Nebati'nin bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Soruya ve verilen cevaba bakın, milletle dalga geçiyor resmen, Ayıptır, Ayıp! Milyonlar sizin ağzınızın içine bakıyor..." dedi.

 

Etiketler eyt emeklilikte yaşa takılanlar nureddin nebati eyt düzenlemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Edirne'den çıkmayan Bulgarların Google'da arattığı kelimeler dikkat çekti
Tarihin sıfır noktası Gökbelitepe'de müthiş keşif! Arkeoloji tarihine geçti
Türkiye'ye tatile gelen Rus jinekoloğa fuhuş tuzağı
Erdoğan'ın adaylığını zora sokacak video
Üvey babasının telefonunda çıplak fotoğraflarını gördü, boğarak öldürdü
Bakan Nebati'den düşük faizli, uzun vadeli konut ve taşıt kredisi açıklaması
İslam Memiş'ten asgari ücret hesabı! Tahminini değiştirdi
21 ilde yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı
Burası Diyarbakır... Üniversite kampüsündeki kuş cenneti böyle görüntülendi
Ümit Özdağ'ın paylaştığı kısa film olay oldu