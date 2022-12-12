Bakan Nebati'den EYT'lileri kızdıran sözler

Türkiye'de emeklilikte yaşa takılan milyonlarca mağdur ve ailesi dört gözle EYT düzenlemesini beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin EYT ile ilgili soruya verdiği yanıt büyük tepki çekti.

Türkiye'de milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaş Ankara'dan gelecek müjdeli haberi beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kameralar önündeki EYT cevabı büyük tepki çekti. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili bir gazeteci Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı" sorusunu yöneltti. Ancak Bakan Nureddin Nebati gazetecinin sorusunu "EYT mi" diyerek yanıtladı. O anlara ait görüntüler basında yer alınca Bakan Nebati'ye tepkiler çığ oldu. Bakan Nebati'nin bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Soruya ve verilen cevaba bakın, milletle dalga geçiyor resmen, Ayıptır, Ayıp! Milyonlar sizin ağzınızın içine bakıyor..." dedi.