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BBP'de deprem: 5 il başkanı görevden alındı

BBP'de deprem: 5 il başkanı görevden alındı
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, 5 il başkanının görevden alındığını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde, aday listelerinde eksiklikleri bulunan 5 ilde revizyon yapmak amacıyla il teşkilatlarının görevden alındığı belirtildi.

Karaman, Çankırı, Nevşehir, Isparta, Bilecik il teşkilatlarının görevden alındığını kaydeden BBP Başkan Yardımcısı Eren, görevden alınan il başkanları ve yöneticilere, bugüne dek yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti. 

DHA

Etiketler bbp Büyük Birlik Partisi il başkanı görevden alma
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