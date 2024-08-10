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Belediye başkanı DEM Parti'den istifa etti

Belediye başkanı DEM Parti'den istifa etti
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Ağrının Taşlıçay ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, hizmetleri engelledikleri gerekçesiyle DEM Parti'den istifa etti.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, Dem Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Budak, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Taşlıçay'da yüzde 60 çoğunlukla belediye başkanı seçildiğini bildirdi.

İlçede yapmak istedikleri hizmetlerin DEM Parti içerisinde bazı kişi ve kişilerce engellendiğini ve sekteye uğratıldığını belirten Budak, "Göreve gelmemde, şahsımın adaylığı ile yüzde 40 etkiyle oy kullanan Azeri, Kürt, Türk ve Karapapak bu partiye oy verdiler. Parti içerisinde bazı kişi veya kişiler, 'x veya y kişilerine hizmet ediyorsun, protokollere katılıyorsun, milli bayramlara katılıyorsun, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını neden indirmiyorsun' gibi amacımız dışında, hedeflediğimiz hizmet dışında farklı yollar sunarak bize zaman kaybı yaşatmaktadırlar" ifadesine yer verdi.

"EŞİT HİZMET SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Açıklamasının devamında eşit hizmet sağlamak için istifa kararı aldığını belirten Budak, "Kozmopolitik ilçemizin tüm halklarına, Azeri, Karapapak, Kürt ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet sağlamak amacıyla bulunduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) kendi irademle istifa ediyorum" dedi.

ŞEHİT ANNESİNE YAPTIKLARINDAN DOLAYI...

Budak, Cemile Duman'ın belediye başkan yardımcısı yapılması için baskı uygulandığını, yasalara aykırı tekliflerde bulunulduğunu belirterek, şehit annesinin bahçesinin onardıkları için partinin Van ve Ağrı teşkilatları tarafından hakkında defalarca soruşturma açılmasının, bu kararı almasında başlıca etken olduğunu ifade etti. İnsanları kategorilere bölerek hizmet alma hakkını kimsenin elinden alamayacağının altını çizen Budak, şöyle devam etti: "Altında yaşadığımız hepimizin bayrağı olan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ilk mitingimizde nasıl dalgalandırdıysak bundan sonra belediyemizde de yine dalgalandırarak, halkımızın huzurunda saygıyla eğilerek partiden istifa ediyor, başkan seçilme sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eder saygılarımı sunar, bundan sonraki süreçte de eşit ve adaletli bir şekilde hizmetime devam edeceğim."

AA

Etiketler dem parti Ağrı istifa taşlıçay mehmet ali budak
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