Beştepe'den operasyon mesajı: Belki yarından da yakın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili son sözlerinin ardından bir açıklama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun'un İstiklal Marşı'nın dizeleriyle yaptığı paylaşım "operasyon sinyali" olarak yorumlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır" sözlerinden sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan gece saatlerinde bir mesaj daha geldi. İstiklal Marşı'ndan bir dörtlüğü paylaşan Altun'un mesajı ise "harekat sinyali" olarak yorumlandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada "Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır" demişti.

İşte Altun'un paylaşımı:

"Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın!

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;

Kim bilir, belki yarın... belki yarından da yakın."