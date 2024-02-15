CHP Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçimde yarışacak adayların belirlenmesiyle ilgili tartışmalar ve tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, sosyal medya hesabından partisini "liyakat esaslı" bir süreç işletilmediği nedeniyle eleştirerek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı, "CHP örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez" ifadelerini kullandı.

Parti Meclisi görevine ise devam edeceğini belirtti.