  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP, İmamoğlu'nun adaylığını onayladı

CHP, İmamoğlu'nun adaylığını onayladı

CHP, İmamoğlu'nun adaylığını onayladı
Güncelleme:

CHP PM toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı onaylandı.

CHP'de PM toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 12.00'de toplandı. Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin başlatılan soruşturma gündeme alındı. Ayrıca, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Levent Çelik ve Hatip Karaaslan'ın açtığı olağanüstü kurultay iptal davası gibi yargı süreçleri de gündeme geldi. 

İMAMOĞLU’NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ONAYLANDI

CHP Parti Meclisi, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararını oy birliğiyle onayladı. Toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı da görüşüldü. İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

ÖN SEÇİMDE YAKLAŞIK 15 MİLYON OY ALDI

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçimi 23 Mart Pazar günü yapılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye üye 1 milyon 753 bin kişiden 1 milyon 653 bin kişinin oy kullandığını, 'dayanışma sandıkları'nda da oy kullanan kişi sayısının da 13 milyon 211 bin olduğunu söyledi. Özel, Ekrem İmamoğlu'na 14 milyon 850 bin oy verildiğini belirtmişti.

DHA

Etiketler CHP parti meclisi pm toplantısı ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa Uludağ’da otelde büyük yangın! 2 kişi hayatını kaybetti! Bursa Uludağ’da otelde büyük yangın! 2 kişi hayatını kaybetti! İşte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu tam 8 gün önceden bilen gazeteci... İşte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu tam 8 gün önceden bilen gazeteci... Bank of America'dan altın yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklama Bank of America'dan altın yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklama CHP'li milletvekilinden TBMM'de Atatürk için çıkarılan idam fermanıyla sert tepki! CHP'li milletvekilinden TBMM'de Atatürk için çıkarılan idam fermanıyla sert tepki! Güzel oyuncu ile ünlü futbolcu aşk mı yaşıyor ? Yoksa bir ''kur'' mu var ? Güzel oyuncu ile ünlü futbolcu aşk mı yaşıyor ? Yoksa bir ''kur'' mu var ? AK Partili isimden skandal ifadeler: Saraçhane'deki gençlik temsilcisini terörist ilan etti! AK Partili isimden skandal ifadeler: Saraçhane'deki gençlik temsilcisini terörist ilan etti! Bilim insanlarının tüm planları altüst oldu! Kızılgezegenin ''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı Bilim insanlarının tüm planları altüst oldu! Kızılgezegenin ''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı Şiddetli yağmurlara hazır olun! Bayram boyunca sağanak var! Şiddetli yağmurlara hazır olun! Bayram boyunca sağanak var! Özel yol haritasını açıkladı: İmamoğlu olmazsa İmamoğlu adına yeni aday! Özel yol haritasını açıkladı: İmamoğlu olmazsa İmamoğlu adına yeni aday! Asrın felaketi bölgesinin en lezzetli meyvesi için zam yağmuru uyarısı Asrın felaketi bölgesinin en lezzetli meyvesi için zam yağmuru uyarısı
Bahçeli'nin iş başı yapacağı tarih belli oldu Bahçeli'nin iş başı yapacağı tarih belli oldu Cem Küçük'ten yeni operasyon ve gözaltı fırtınası iddiası Cem Küçük'ten yeni operasyon ve gözaltı fırtınası iddiası Espressolab protestoları sonrasında İBB'nin Beltur'undan çifte kampanya Espressolab protestoları sonrasında İBB'nin Beltur'undan çifte kampanya Türkiye'nin yeni pandemisi... Hızla yayılıyor, vaka sayıları patladı Türkiye'nin yeni pandemisi... Hızla yayılıyor, vaka sayıları patladı Diyanet, bayram namazı saatlerini duyurdu Diyanet, bayram namazı saatlerini duyurdu İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni hamle İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni hamle IPTV izleyenler mobil bankacılık işlemlerine giremeyecek! IPTV izleyenler mobil bankacılık işlemlerine giremeyecek! İstanbul Üniversitesi'nde görevli 50 akademisyen açığa alındı İstanbul Üniversitesi'nde görevli 50 akademisyen açığa alındı Sosyal medyada görmüştü, şimdi tüm Avrupa'nın parası, altını, ziynet eşyası ona emanet! Sosyal medyada görmüştü, şimdi tüm Avrupa'nın parası, altını, ziynet eşyası ona emanet! Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı Sokak ortasında önünü kesip kaçırmışlardı: Genç kadın operasyonla kurtarıldı