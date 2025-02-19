CHP kurultayı soruşturmasında yeni gelişme: Eski belediye başkanı ifade verecek

CHP kurultayına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ifadeye çağrıldı. Savaş, 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen kurultayın iptali için dava açmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da Kasım 2023'te gerçekleşen CHP 38'inci Olağan Kurultaya ilişkin iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını 10 Şubat'ta duyurdu. Soruşturma kapsamında eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Akif Hamzaçebi, tanık sıfatıyla ifadeye çağrılırken, bazı delegelerin de ifadelerine başvuruldu.

Lütfü Savaş ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' şeklindeki iddialar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı. Savaş'ın, 25 Şubat'ta ifade vereceği öğrenildi. Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen’in verdiği dava dilekçesinde şu ifadelere yer verilmişti:

“Müvekkil yaptığı araştırmalar neticesinde birçok kurultay delegesiyle konuşmuş ve konuşulan delegeler için; şu anki parti yönetimi ile yerel yönetim kademelerinde bulunan kişilerin seçim sonucunun değiştirilmesi için delegelere baskılar kurulduğunu, delegelere oy karşılığı ev ve arabalar verildiğini, delegelerin konakladıkları otellere bavul bavul dolarlar getirilip delegelere dağıtıldığını, iPhone telefonlar ve iPad tabletlerin oy karşılığı verildiğini, yine bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucunun değiştirildiğini sosyal medya ve haberlerden açık bir şekilde dile getirildiğini görmüştür.

Kaldı ki basına yansıyan ve ekte sunulu haber metinlerinden de görüleceği üzere, söz konusu kurultayda oy kullanan bir kısım delegeler ve yakınları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınmışlar ve yine birçok delegeye belediye başkanlıkları olmak üzere siyasi görev olarak sözler verilmiştir.

İki adayın bulunduğu seçimde yalnızca 18 oy farkla mevcut genel başkan lehine sonuçlandığı, irade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi, 10 oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir.

Ne var ki dava konusu kurultaya irade fesadı karıştırarak parti yönetimine gelmiş olan CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu, açmış olduğumuz dava sürecinde delegeler ve diğer parti üyeleri üzerinde her türlü hukuksuzluğu yaparak baskı oluşturmaya çalışacağından öncelikle mevcut CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulunun derhal verilecek tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz.”

DHA