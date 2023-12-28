CHP lideri Özel: ''Bu düpedüz darbe girişimidir''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay’ın dosyasının yeniden Yargıtay’a gönderilmesine tepki gösterdi. Özel, AYM kararının ikinci kez uygulanmamasına “Düpedüz darbe girişimidir” dedi.

AYM, TİP Milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Kararı görüşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi topu bir kez daha Yargıtay’a attı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay için 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bir kez daha “darbe girişimi” olarak değerlendirdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

“Bugün artık Türkiye’de kuvvetler ayrılığından bahsetmek için hiçbir gerekçe kalmadı. Hiç kimse Türkiye’de hukuk var demesin. Bir anayasamız var, anayasa mahkeme kararlarında herkes için diyor, bağlayıcı olduğu söyleniyor. AYM Atalay’la ilgili son kararını oy çokluğuyla aldı. Yani AYM’de karara katılmayanlar dahi oy birliğiyle karar verdiler. Yerel mahkeme AYM’ye direnemez direnirse talimatlandırılmıştır. Bunun aksini kim iddia ediyorsa yalan söylüyordur. Yürütmenin başının ele geçirilmesidir bu. Gezi davası onun kişisel husumet meselesidir. Kimin hapse gireceğine dünya liderimiz, kimin çıkacağına diğer dünya liderleri karar veriyor. Dünya liderlerinden bir telefon gelse Can Atalay bırakılır. Yapılan düpedüz darbe girişimidir. Hataya sen karar veremezsin ben veririm diyorlar bu bir darbedir. Hepimize birden Anayasanın bir hükmü yok diyorlar. Buna bütün Türkiye bütün kurumlarıyla Türkiye’nin yarınlarına umut bağlamak isteyen herkes direnmelidir. Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet, ‘Adalet ölürse devlet ölür’ diyor. Fatih Sultan Mehmet’ten daha iyi mi biliyorlar.

ASGARİ ÜCRETE 3 AYDA BİR ZAM İSTEDİ

“Asgari ücretten çok bugün neyi satın alınabileceği ile ilgilenmek lazım. Bundan sonra asgari ücret komisyonunu kimse ciddiye almaz. Çünkü bunu masanın ortak talebi olarak söylemesi gerekirken yürütmenin külliyesinde yapmıştır. Asgari ücretin en az 3 ayda bir güncellenmesi lazım.”

“ERDOĞAN DÜNYAYA İSTANBUL VE ANKARA’YI ANLATSIN”

“Ben Erdoğan’ın yerinde olsam, hayat pahalılığından övünecek hali yok, bir şeyle övünecekse dünyanın en çok bildiği şehrimiz “İstanbul, başkentimiz Ankara o kadar iyi yönetiliyor ki ben bile rakip bulamıyorum.” desin; İstanbul ve Ankara ile övünsün, bütün dünyaya onların başarılarını anlatsın”