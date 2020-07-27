CHP PM’de Sürpriz sonuçlar. İşte tam liste

CHP 37. Olağan Kurultayı, Parti Meclisi üyelerinin seçimi ile sona erdi. En yüksek oyu, 982 oyla Faik Öztrak aldı.
“Hedef İktidar” sloganıyla Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde yapılan CHP’nin 37. Olağan Kurultayı, Parti Meclisi seçiminin tamamlanmasıyla sona erdi. Parti Meclisi seçimlerinin kesin sonuçları, cinsiyet ve gençlik kotalarının uygulandıktan sonra açıklanacak. Parti Meclisi seçimlerinde en yüksek oyu alan isim 982 oyla Faik Öztrak oldu. Yüksek oy alanlar arasında 862 oyla Bülent Kuşoğlu, 836 Onursal Adıgüzel,830 oyla Umut Akdoğan, 824 oyla Gürsel Erol,723 oyla Zeynel Emre, 720 oyla Murat Emir yer aldı.
4 MYK ÜYESİ PM’YE GİREMEDİ
CHP’nin mevcut MYK üyelerinin tamamı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer almasına rağmen CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu, Parti Meclisi’ne giremedi.
Parti Meclisi’ne giren diğer MYK üyelerinin sıraları ve aldıkları oy oranları şöyle:
Faik Öztrak – 1. sırada (982 oy aldı)
Bülent Kuşoğlu – 2. sırada (862 oy aldı)
Fethi Açıkel – Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan 12 kişilik aday listesinden 959 oy alarak 2. sırada yer alarak PM’ye girdi
Gamze Akkuş İlgezdi – 16. sırada (729 oy aldı)
Gökçe Gökçen – 74. sırada (354 oy aldı) – Gençlik ve kadın kotasından PM’ye girdi.
Gülizar Biçer Karaca – 35. sırada (606 oy aldı)
Lale Karabıyık – Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan 12 kişilik aday listesinden 871 oy alarak 6. sırada yer alarak PM’ye girdi.
Muharrem Erkek – 30. sırada (642 oy aldı)
Oğuz Kaan Salıcı – 5. sırada (844 oy aldı)
Onursal Adıgüzel – 6. sırada (836 oy aldı)
Orhan Sarıbal – 24. sırada (675 oy aldı)
Seyit Torun – 25. sırada (673 oy aldı)
Veli Ağbaba – 12. sırada (791 oy aldı)
Yunus Emre – Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan 12 kişilik aday listesinden 1021 oy alarak 1. sırada yer alarak PM’ye girdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultay alanına gelerek oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu 1 No’lu sandıkta oyunu atarken, partililer Kılıçdaroğlu’nu oy kullanırken alkışladı.
PM üyeliğine 222 kişi aday oldu. Delegeler, önlerine gelen çarşaf liste içinden 52 kişi için seçim yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alan 80 kişi de çarşaf listede görüldü. 15 kişilik YDK için toplam 50 kişi aday oldu. Kılıçdaroğlu, YDK için de 15 kişilik liste belirledi, yine Kültür ve Bilim Platformu’na 12 kişiyi aday gösterdi.
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İÇİN 50 ADAY
15 kişilik Yüksek Disiplin kurulu için toplam 50 kişi aday oldu. YDK için CHP’de gelenek, Genel Başkan tarafından oluşturulacak 15 kişilik listenin olduğu gibi kabul edilmesi, çizilmemesi.
Yine PM üyesi de sayılan ancak PM’ye Bilim Kültür platformundan giren üyeler için listeyi de Kılıçdaroğlu hazırlayacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu delegenin önüne Bilim-Kültür Platformu için 12 kişilik liste koyacak, delege bunlardan sekizini seçecek. CHP Parti Meclisi, çarşaf listeden gelen 52 kişi ile Bilim Kültür platformundan gelen sekiz kişinin toplamı olan 60 kişiden oluşacak.
ADAY SAYISI 500’Ü AŞTI AMA…
Bu sayı, hemen her kurultayında PM seçimine 500 kişiden fazla adayla giden CHP için yeni bir durum. Ancak bu duruma, CHP tüzüğünde yapılan son değişiklikle PM adayı olmak için 10 delegenin imzasının zorunlu olmasının neden olduğu ifade ediliyor. Kulislere yansıyanlara göre, PM için CHP’de aday olmak isteyenlerin sayısı yine 500’ü aştı ancak bunların yarısı gerekli 10 imzayı bulamadı.
KILIÇDAROĞLU’NUN ANAHTAR LİSTESİ ŞÖYLE:
PM: Murat Emir, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Zeynel Emre, Aysu Bankoğlu, Tahsin Tarhan, Ahmet Akın, Ulaş Karasu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Nevaf Bilek, Hüseyin Yaşar, Ali Peri, Hasan Baltacı, Emre Yılmaz, Rahmi Aşkın Türeli, Fazlı Yurter Özcan, Gürsel Tekin, Cemal Canpolat, Ali Er, Deniz Demir, Ali Mahir Başarır, Yaşar Seyman, Necdet Saraç, Sevgi Kılıç, Burhan Saral, Gizem Özcan, Beyza Tekedar, Begüm Değer, Işık Öğütçü, Hüseyin Özkahraman, Mahfuz Yetüt, Ayça Taşkent, Şefik Ok, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Mehmet Akif Hamzaçebi, Tekin Bingöl, Ali Öztunç, Selin Sayek Böke, Gamze Taşçıer, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak , Candan Yüceer, Nuray Akçasoy, Esra Dirican, Bengisu Kadı,Doğan Koşar, Akkız Gizem Işıldak, Neslihan Hancıoğlu, Ahmet Kaya, Celal Çelik, Hakkı Süha Okay, Ebru Küçükaydın, Adnan Demirci, Ayfer Gültekin, Pınar Uzun, Devrim Barış Çelik, Yüksel Mansur Kılınç, Ömer Fethi Gürer, Hatice Güvensoy, Turan Aydoğan, Cem Kaan Parsak, Gizem Sunar, Gökan Zeybek.
İŞTE CHP PM’YE BİLİM, YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU’NDAN GİREN 8 KİŞİ
1- Yunus Emre: 1021
2- Aylin Yaman: 964
3- Fethi Açıkel: 959
4- Burhan Şenatalar: 905
5- Ali Rıza Erbay: 887
6- Lale Karabıyık: 871
7- Yüksel Taşkın: 780
8- Ayşe Eser Danışoğlu: 756
DİĞER ADAYLARIN ALDIĞI OYLAR İSE ŞÖYLE
9- Onur Akın: 777 – (Kadın kotasına takılması nedeniyle bir sıra aşağıya düşerek CHP PM’ye giremedi.)
10- Örsan Kunter Öymen: 747
11- Hüseyin Tarık Şengül: 636
12- Baran Seyhan: 577
YENİ YDK İSİMLERİ ŞÖYLE
796 oyla Mahir Polat
778 oyla Saniye Barut
771 oyla Uğur Bayraktutan
774 oyla Süleyman Bülbül
682 oyla Gülsun Filorinalı
649 oyla Sezgin Kaya
637 oyla Cem Artantaş
630 oyla Ahmet Ersen Oysoy
630 oyla Garip Erdoğan
621 oyla Doğuşcan Aygün
593 oyla Mustafa Serdar Soydan
574 oyla Bülent Maraklı
539 oyla Gülşah Atalar
476 oyla Tuğba Torun
465 oyla Gonca Yelda Orhan.
554 oy alan Bülent Yücetürk ile 526 oy alan Yiğit Acar cinsiyet kotası dolayısıyla YDK’ya giremedi.
Kılıçdaroğlu’nun YDK için belirlediği 15 isim ise şöyle:
Uğur Bayraktutan
Sezgin Kaya
Cem Artantaş
Süleyman Bülbül
Gülsüm Filorinalı
Bülent Maraklı
Ahmet Örsen Özsoy
Mahir Polat
Mustafa Serdar Soydan
Garip Erdoğan
Bülent Yücetürk
Saniye Gül Barut
Doğuşcan Aygün
Yiğit Acar
Gülşah Deniz Atalar
YDK’DAKİ ESKİ İSİMLER DE ŞÖYLE
Ahmet Eren Özsoy, Cem Artantaş, Emrah Arslan, Erdoğan Kılıç, Gonca Yelda Orhan, Gülsüm Filorinalı, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Sezgin Kaya, Süleyman Bülbül, Tuba Torun, Turan Aydoğan, Uğur Bayraktutan.
CHP Parti Meclisi’ne girmek için aday olanların tam listesi ise şöyle:
Bülent Ali Mahzuni
Nihat Arda Mercan
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
Aylin Nazlıaka
Kalender Nergiz
Şefik Ok
Hakkı Suha Okay
Mehmet Otağ
Işık Öğütçü
Dürdane Öz
Durdu Özbolat
Kübra Özcan
Fazlı Yurter Özcan
Gizem Özcan
Hülya Özgü
Hüseyin Özkahraman
A.Tuncay Özkan
Aydın Ataman Özkorkmaz
Nizamettin Özseven
Faik Öztrak
Ali Öztunç
Ahmet Necdet Pamir
Cem Kaan Parsak
Haluk Pekşen
Ali Peri
Oğuz Kaan Salıcı
Necdet Saraç
Burhan Saral
Müslim Sarı
Orhan Sarıbal
Aylin Sarıtaş
Atila Sarp
Selin Sayek Böke
Muzaffer Sayın
Ayşen Serbest
Leyla Serin Kırık
Yaşar Seyman
Canan Sezenler
Çetin Soysal
Gizem Sunar
Nuri Şahin
Ali Şeker
Salim Şen
Vedat Şenol
Berhan Şimşek
Aşur Tağluk
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Turhan Tantoğlu
Tahsin Tarhan
Gamze Taşcıer
Ayça Taşkent
Beyza Tekedar
Gürsel Tekin
Bülent Tezcan
Erdoğan Toprak
Seyit Torun
Ehlinaz Torun Kayabaşı
Evrim Kamil Tuncel
Mehmet Tüm
Rahmi Aşkın Türeli
Nurgül Uçar Aktuğ
Gaye Usluer
Mehmet Salih Usta
Ahmet Hakan Uyanık
Hasan Efe Uyar
Erdem Uyğur
Pınar Uzun
İsmail Ünal
Orçun Göcek Yağmurlu
Ayhan Erdinç Yalçınkaya
Mustafa Yalçınkaya
Mert Yapıcı
Koza Yardımcı
Hüseyin Yaşar
Gülay Yedekci
Mahfuz Yetüt
Hasan Yıldız
Bilal Yılmaz
Necati Yılmaz
Cengiz Yılmaz
Şengül Yılmaz
Emre Yılmaz
Candan Yüceer
Gökan Zeybek
Mustafa Adıgüzel
Onursal Adıgüzel
Bedri Ağaç
Veli Ağbaba
Metin Ağırman
Hakkı Akalın
Süreyya Akar
Murat Akbaş
Mehmet Nuri Akbulut
Nuray Akçasoy
Umut Akdoğan
Hicran Akgün Ceylan
Ahmet Akın
Zekeriya Akıncı
Kemal Akkurt
Gamze Akkuş İlgezdi
Eren Aksoyoğlu
Erdal Aksünger
Ömer Nedret Akşit
Figen Albuga Çalıkuşu
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Emre Altay
Yusuf Batuhan Altun
Mehmet Emin Altunses
Ednan Arslan
Nesrin Avlunyalı
Ömer Lütfü Avşar
Erbil Aydınlık
Hüseyin Emre Aydoğan
Turan Aydoğan
Menekşe Aydoğdu
Hakkı Aydos
Esin Balıbek
Murat Balkış
Hasan Baltacı
Aysu Bankoğlu
Ali Mahir Başarır
Sevinç Başpınar
Yılmaz Baydar
Tacettin Bayır
Seyfullah Beysülen
Gülizar Biçer Karaca
Nevaf Bilek
Kazım Bilgen
Tekin Bingöl
Mustafa Hüsnü Bozkurt
Şule Bucak
Vural Budak
Duran Bülbül
Gürkan Canol
Cemal Canpolat
Onur Cingil
Mehmet Burak Cop
Mustafa Erdi Çakır
Mehmet Ali Çelebi
Hikmet Çelik
Celal Çelik
Devrim Barış Çelik
Ahmet Ünal Çeviköz
Şahmar Dalmış
Begüm Değer
Deniz Demir
Adnan Demirci
Semra Dinçer
Esra Dirican
Turhan Doğu
Özlem Durdağı Dokuyucu
Nevzat Efe
Akif Ekici
Murat Emir
Zeynel Emre
Ferhat Epözdemir
Ali Er
Yusuf Erciyas
Eren Erdem
Hüsniye Erdoğan
Yaşar Erdoğdu
Aykut Erdoğdu
Yusuf Ergüven
Muharrem Erkek
Nevra Eroğlu
Gürsel Erol
Erol Evcimen
Önder Genç
Fatma Genç
Ayşe Alkım Gökçe
Gökçe Gökçen
Altınay Görmüş
Mehmet Ali Görür
Ayfer Gültekin
Mustafa Gültekin
Gökhan Günaydın
Hüseyin Günveren
Ömer Fethi Gürer
Celal Güven
Hatice Güvensoy
Kasım Güzel
Yunus Emre Halatoğlu
Mehmet Akif Hamzaçebi
Neslihan Hancıoğlu
Akkız Gizem Işıldak
Turhan İçli
Barış İşbilen
Mahmut Kaçan
Bengisu Kadı
İmam Kaloğlu
Özgür Karabat
Rufay Karahan
Niyazi Karakurt
Atılım Karakuş
Hikmet Karakuş
Özcan Karakuş Erdoğan
Çağdaş Karaküçük
Ulaş Karasu
Yusuf Karataş
Atilla Kart
Ahmet Kaya
Yıldırım Kaya
Metin Kaya
Kenan Kayış
Mustafa Keleş
Sevda Keskin Akman
Demet Kılıç
Cevahir Kılıç
Sevgi Kılıç
Yüksel Mansur Kılınç
Mustafa Tevfik Kızgınkaya
Nedim Koçak
Doğan Koşar
Ümran Köksüz
Ali Kemal Kumkumoğlu
Mustafa Mert Kurt
Ömer Kurtaş
Haydar Kurtcu
Güler Kurtulmuş
Fatma Kurtuluş
Bülent Kuşoğlu
Ebru Küçükaydın
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