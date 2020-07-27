CHP PM’de Sürpriz sonuçlar. İşte tam liste

CHP 37. Olağan Kurultayı, Parti Meclisi üyelerinin seçimi ile sona erdi. En yüksek oyu, 982 oyla Faik Öztrak aldı.

“Hedef İktidar” sloganıyla Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde yapılan CHP’nin 37. Olağan Kurultayı, Parti Meclisi seçiminin tamamlanmasıyla sona erdi. Parti Meclisi seçimlerinin kesin sonuçları, cinsiyet ve gençlik kotalarının uygulandıktan sonra açıklanacak. Parti Meclisi seçimlerinde en yüksek oyu alan isim 982 oyla Faik Öztrak oldu. Yüksek oy alanlar arasında 862 oyla Bülent Kuşoğlu, 836 Onursal Adıgüzel,830 oyla Umut Akdoğan, 824 oyla Gürsel Erol,723 oyla Zeynel Emre, 720 oyla Murat Emir yer aldı.

4 MYK ÜYESİ PM’YE GİREMEDİ

CHP’nin mevcut MYK üyelerinin tamamı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer almasına rağmen CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu, Parti Meclisi’ne giremedi.

Parti Meclisi’ne giren diğer MYK üyelerinin sıraları ve aldıkları oy oranları şöyle:

Faik Öztrak – 1. sırada (982 oy aldı)

Bülent Kuşoğlu – 2. sırada (862 oy aldı)

Fethi Açıkel – Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan 12 kişilik aday listesinden 959 oy alarak 2. sırada yer alarak PM’ye girdi

Gamze Akkuş İlgezdi – 16. sırada (729 oy aldı)

Gökçe Gökçen – 74. sırada (354 oy aldı) – Gençlik ve kadın kotasından PM’ye girdi.

Gülizar Biçer Karaca – 35. sırada (606 oy aldı)

Lale Karabıyık – Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan 12 kişilik aday listesinden 871 oy alarak 6. sırada yer alarak PM’ye girdi.

Muharrem Erkek – 30. sırada (642 oy aldı)

Oğuz Kaan Salıcı – 5. sırada (844 oy aldı)

Onursal Adıgüzel – 6. sırada (836 oy aldı)

Orhan Sarıbal – 24. sırada (675 oy aldı)

Seyit Torun – 25. sırada (673 oy aldı)

Veli Ağbaba – 12. sırada (791 oy aldı)

Yunus Emre – Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan 12 kişilik aday listesinden 1021 oy alarak 1. sırada yer alarak PM’ye girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultay alanına gelerek oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu 1 No’lu sandıkta oyunu atarken, partililer Kılıçdaroğlu’nu oy kullanırken alkışladı.

PM üyeliğine 222 kişi aday oldu. Delegeler, önlerine gelen çarşaf liste içinden 52 kişi için seçim yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alan 80 kişi de çarşaf listede görüldü. 15 kişilik YDK için toplam 50 kişi aday oldu. Kılıçdaroğlu, YDK için de 15 kişilik liste belirledi, yine Kültür ve Bilim Platformu’na 12 kişiyi aday gösterdi.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İÇİN 50 ADAY

15 kişilik Yüksek Disiplin kurulu için toplam 50 kişi aday oldu. YDK için CHP’de gelenek, Genel Başkan tarafından oluşturulacak 15 kişilik listenin olduğu gibi kabul edilmesi, çizilmemesi.

Yine PM üyesi de sayılan ancak PM’ye Bilim Kültür platformundan giren üyeler için listeyi de Kılıçdaroğlu hazırlayacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu delegenin önüne Bilim-Kültür Platformu için 12 kişilik liste koyacak, delege bunlardan sekizini seçecek. CHP Parti Meclisi, çarşaf listeden gelen 52 kişi ile Bilim Kültür platformundan gelen sekiz kişinin toplamı olan 60 kişiden oluşacak.

ADAY SAYISI 500’Ü AŞTI AMA…

Bu sayı, hemen her kurultayında PM seçimine 500 kişiden fazla adayla giden CHP için yeni bir durum. Ancak bu duruma, CHP tüzüğünde yapılan son değişiklikle PM adayı olmak için 10 delegenin imzasının zorunlu olmasının neden olduğu ifade ediliyor. Kulislere yansıyanlara göre, PM için CHP’de aday olmak isteyenlerin sayısı yine 500’ü aştı ancak bunların yarısı gerekli 10 imzayı bulamadı.

KILIÇDAROĞLU’NUN ANAHTAR LİSTESİ ŞÖYLE:

PM: Murat Emir, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Zeynel Emre, Aysu Bankoğlu, Tahsin Tarhan, Ahmet Akın, Ulaş Karasu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Nevaf Bilek, Hüseyin Yaşar, Ali Peri, Hasan Baltacı, Emre Yılmaz, Rahmi Aşkın Türeli, Fazlı Yurter Özcan, Gürsel Tekin, Cemal Canpolat, Ali Er, Deniz Demir, Ali Mahir Başarır, Yaşar Seyman, Necdet Saraç, Sevgi Kılıç, Burhan Saral, Gizem Özcan, Beyza Tekedar, Begüm Değer, Işık Öğütçü, Hüseyin Özkahraman, Mahfuz Yetüt, Ayça Taşkent, Şefik Ok, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Mehmet Akif Hamzaçebi, Tekin Bingöl, Ali Öztunç, Selin Sayek Böke, Gamze Taşçıer, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak , Candan Yüceer, Nuray Akçasoy, Esra Dirican, Bengisu Kadı,Doğan Koşar, Akkız Gizem Işıldak, Neslihan Hancıoğlu, Ahmet Kaya, Celal Çelik, Hakkı Süha Okay, Ebru Küçükaydın, Adnan Demirci, Ayfer Gültekin, Pınar Uzun, Devrim Barış Çelik, Yüksel Mansur Kılınç, Ömer Fethi Gürer, Hatice Güvensoy, Turan Aydoğan, Cem Kaan Parsak, Gizem Sunar, Gökan Zeybek.

İŞTE CHP PM’YE BİLİM, YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU’NDAN GİREN 8 KİŞİ

1- Yunus Emre: 1021

2- Aylin Yaman: 964

3- Fethi Açıkel: 959

4- Burhan Şenatalar: 905

5- Ali Rıza Erbay: 887

6- Lale Karabıyık: 871

7- Yüksel Taşkın: 780

8- Ayşe Eser Danışoğlu: 756

DİĞER ADAYLARIN ALDIĞI OYLAR İSE ŞÖYLE

9- Onur Akın: 777 – (Kadın kotasına takılması nedeniyle bir sıra aşağıya düşerek CHP PM’ye giremedi.)

10- Örsan Kunter Öymen: 747

11- Hüseyin Tarık Şengül: 636

12- Baran Seyhan: 577

YENİ YDK İSİMLERİ ŞÖYLE

796 oyla Mahir Polat

778 oyla Saniye Barut

771 oyla Uğur Bayraktutan

774 oyla Süleyman Bülbül

682 oyla Gülsun Filorinalı

649 oyla Sezgin Kaya

637 oyla Cem Artantaş

630 oyla Ahmet Ersen Oysoy

630 oyla Garip Erdoğan

621 oyla Doğuşcan Aygün

593 oyla Mustafa Serdar Soydan

574 oyla Bülent Maraklı

539 oyla Gülşah Atalar

476 oyla Tuğba Torun

465 oyla Gonca Yelda Orhan.

554 oy alan Bülent Yücetürk ile 526 oy alan Yiğit Acar cinsiyet kotası dolayısıyla YDK’ya giremedi.

Kılıçdaroğlu’nun YDK için belirlediği 15 isim ise şöyle:

Uğur Bayraktutan

Sezgin Kaya

Cem Artantaş

Süleyman Bülbül

Gülsüm Filorinalı

Bülent Maraklı

Ahmet Örsen Özsoy

Mahir Polat

Mustafa Serdar Soydan

Garip Erdoğan

Bülent Yücetürk

Saniye Gül Barut

Doğuşcan Aygün

Yiğit Acar

Gülşah Deniz Atalar

YDK’DAKİ ESKİ İSİMLER DE ŞÖYLE

Ahmet Eren Özsoy, Cem Artantaş, Emrah Arslan, Erdoğan Kılıç, Gonca Yelda Orhan, Gülsüm Filorinalı, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Sezgin Kaya, Süleyman Bülbül, Tuba Torun, Turan Aydoğan, Uğur Bayraktutan.

CHP Parti Meclisi’ne girmek için aday olanların tam listesi ise şöyle:

Bülent Ali Mahzuni

Nihat Arda Mercan

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu

Aylin Nazlıaka

Kalender Nergiz

Şefik Ok

Hakkı Suha Okay

Mehmet Otağ

Işık Öğütçü

Dürdane Öz

Durdu Özbolat

Kübra Özcan

Fazlı Yurter Özcan

Gizem Özcan

Hülya Özgü

Hüseyin Özkahraman

A.Tuncay Özkan

Aydın Ataman Özkorkmaz

Nizamettin Özseven

Faik Öztrak

Ali Öztunç

Ahmet Necdet Pamir

Cem Kaan Parsak

Haluk Pekşen

Ali Peri

Oğuz Kaan Salıcı

Necdet Saraç

Burhan Saral

Müslim Sarı

Orhan Sarıbal

Aylin Sarıtaş

Atila Sarp

Selin Sayek Böke

Muzaffer Sayın

Ayşen Serbest

Leyla Serin Kırık

Yaşar Seyman

Canan Sezenler

Çetin Soysal

Gizem Sunar

Nuri Şahin

Ali Şeker

Salim Şen

Vedat Şenol

Berhan Şimşek

Aşur Tağluk

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Turhan Tantoğlu

Tahsin Tarhan

Gamze Taşcıer

Ayça Taşkent

Beyza Tekedar

Gürsel Tekin

Bülent Tezcan

Erdoğan Toprak

Seyit Torun

Ehlinaz Torun Kayabaşı

Evrim Kamil Tuncel

Mehmet Tüm

Rahmi Aşkın Türeli

Nurgül Uçar Aktuğ

Gaye Usluer

Mehmet Salih Usta

Ahmet Hakan Uyanık

Hasan Efe Uyar

Erdem Uyğur

Pınar Uzun

İsmail Ünal

Orçun Göcek Yağmurlu

Ayhan Erdinç Yalçınkaya

Mustafa Yalçınkaya

Mert Yapıcı

Koza Yardımcı

Hüseyin Yaşar

Gülay Yedekci

Mahfuz Yetüt

Hasan Yıldız

Bilal Yılmaz

Necati Yılmaz

Cengiz Yılmaz

Şengül Yılmaz

Emre Yılmaz

Candan Yüceer

Gökan Zeybek

Mustafa Adıgüzel

Onursal Adıgüzel

Bedri Ağaç

Veli Ağbaba

Metin Ağırman

Hakkı Akalın

Süreyya Akar

Murat Akbaş

Mehmet Nuri Akbulut

Nuray Akçasoy

Umut Akdoğan

Hicran Akgün Ceylan

Ahmet Akın

Zekeriya Akıncı

Kemal Akkurt

Gamze Akkuş İlgezdi

Eren Aksoyoğlu

Erdal Aksünger

Ömer Nedret Akşit

Figen Albuga Çalıkuşu

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Emre Altay

Yusuf Batuhan Altun

Mehmet Emin Altunses

Ednan Arslan

Nesrin Avlunyalı

Ömer Lütfü Avşar

Erbil Aydınlık

Hüseyin Emre Aydoğan

Turan Aydoğan

Menekşe Aydoğdu

Hakkı Aydos

Esin Balıbek

Murat Balkış

Hasan Baltacı

Aysu Bankoğlu

Ali Mahir Başarır

Sevinç Başpınar

Yılmaz Baydar

Tacettin Bayır

Seyfullah Beysülen

Gülizar Biçer Karaca

Nevaf Bilek

Kazım Bilgen

Tekin Bingöl

Mustafa Hüsnü Bozkurt

Şule Bucak

Vural Budak

Duran Bülbül

Gürkan Canol

Cemal Canpolat

Onur Cingil

Mehmet Burak Cop

Mustafa Erdi Çakır

Mehmet Ali Çelebi

Hikmet Çelik

Celal Çelik

Devrim Barış Çelik

Ahmet Ünal Çeviköz

Şahmar Dalmış

Begüm Değer

Deniz Demir

Adnan Demirci

Semra Dinçer

Esra Dirican

Turhan Doğu

Özlem Durdağı Dokuyucu

Nevzat Efe

Akif Ekici

Murat Emir

Zeynel Emre

Ferhat Epözdemir

Ali Er

Yusuf Erciyas

Eren Erdem

Hüsniye Erdoğan

Yaşar Erdoğdu

Aykut Erdoğdu

Yusuf Ergüven

Muharrem Erkek

Nevra Eroğlu

Gürsel Erol

Erol Evcimen

Önder Genç

Fatma Genç

Ayşe Alkım Gökçe

Gökçe Gökçen

Altınay Görmüş

Mehmet Ali Görür

Ayfer Gültekin

Mustafa Gültekin

Gökhan Günaydın

Hüseyin Günveren

Ömer Fethi Gürer

Celal Güven

Hatice Güvensoy

Kasım Güzel

Yunus Emre Halatoğlu

Mehmet Akif Hamzaçebi

Neslihan Hancıoğlu

Akkız Gizem Işıldak

Turhan İçli

Barış İşbilen

Mahmut Kaçan

Bengisu Kadı

İmam Kaloğlu

Özgür Karabat

Rufay Karahan

Niyazi Karakurt

Atılım Karakuş

Hikmet Karakuş

Özcan Karakuş Erdoğan

Çağdaş Karaküçük

Ulaş Karasu

Yusuf Karataş

Atilla Kart

Ahmet Kaya

Yıldırım Kaya

Metin Kaya

Kenan Kayış

Mustafa Keleş

Sevda Keskin Akman

Demet Kılıç

Cevahir Kılıç

Sevgi Kılıç

Yüksel Mansur Kılınç

Mustafa Tevfik Kızgınkaya

Nedim Koçak

Doğan Koşar

Ümran Köksüz

Ali Kemal Kumkumoğlu

Mustafa Mert Kurt

Ömer Kurtaş

Haydar Kurtcu

Güler Kurtulmuş

Fatma Kurtuluş

Bülent Kuşoğlu

Ebru Küçükaydın