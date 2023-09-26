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CHP'de kurultay tarihi belli oldu

CHP'de kurultay tarihi belli oldu
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CHP'nin büyük kurultayının 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

CHP Parti Meclisi toplantısında Kurultay tarihi oylandı. Partinin büyük kurultayının 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına karar verildi. 4 Kasım’da genel başkan, 5 Kasım’da parti meclisi üye seçimi yapılması kararlaştırıldı.

PM'de alınan diğer bir karara göre; tüzük kurultayı da 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. İki karar da oybirliği ile alındı.

İL KONGRELERİ 15 EKİM'E KADAR SÜRECEK

CHP'de, 15 Ekim'e kadar sürecek yeni il yönetimlerinin belirlendiği il kongreleri yapılıyor. Bu kurultaylarda yeni il yönetimleriyle birlikte, büyük kurultayda oy kullanacak seçilmiş delegeler de belirlenecek.

Büyük kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleriyle birlikte delegeler yeni genel başkan ve parti yönetimi için oy kullanacak.

ANKARA VE İZMİR TAMAMLANDI, İSTANBUL 8 EKİM'DE

Toplam 1370 kurultay delegesi bulunan CHP'de, Genel Başkanlık yarışında Ankara, İstanbul ve İzmir, delege sayısı bakımından belirleyici olacak.

Partinin 72 delegesi bulunan Ankara ile 56 delegesi bulunan İzmir'de yeni il başkanları seçildi.

196 ile en fazla delegenin bulunduğu İstanbul'da ise İl Kongresi'nin 8 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Etiketler chp parti meclisi kurultay kongre toplantı
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