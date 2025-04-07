  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'de Özgür Özel'in A Takımı'nda dikkat çeken değişiklik

CHP'de Özgür Özel'in A Takımı'nda dikkat çeken değişiklik

CHP'de Özgür Özel'in A Takımı'nda dikkat çeken değişiklik
Güncelleme:

CHP'nin Yeniden genel başkanlığa seçilen CHP lideri Özgür Özel’in Parti Meclisi için sunduğu anahtar listede dikkat çeken bir isim yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21’inci Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri seçimleri tamamlandı.

Dün saat 10.00’da başlayan CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayında Genel Başkanlık seçiminin ardından saat 20.00 sıralarında Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için oy verme işlemleri başladı. Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı öncülüğünde hazırlanan "Denge ve Dayanışma" ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından hazırlanan "Ortak Akıl Ortak Vicdan" listelerindeki isimler yarıştı. Saat 23.50’de oy verme işlemleri bitti ve oy sayımına geçildi. Oy sayımları saat 03.30 sıralarında tamamlandı ve resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Genel Başkan Özel’in anahtar listesi eksiksiz geçti. Ankara’da trafik tartışması sonrasında öldürülen Samet Özgül’ün ablası Berna Özgül, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak bilinen Berkay Gezgin, Milletvekili Mahmut Tanal gibi isimler Parti Meclisi Üyeliğine seçilen yeni isimler arasında yer aldı. CHP’nin Yüksek Disiplin Kurulunda yer alan isimler ise şu şekilde: "Özgür Sağlam, Deniz Çakır, Turan Taşkın Özer, Ayça Akpek Şenay, Süleyman Bülbül, İsmail Emre Telci, Nurdan Yücal, Esin Fatma Temel, Aysemin Gülmez, Hümeyra Akkuş Sandıkçı, Deniz Demiröz, Özkan Tice, Ali Balta, Ekincan Aksoy, Remzi Kazmaz."

text-ad
Etiketler CHP özgür özel parti meclisi yüksek disiplin kurulu kurultay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BUDO feribotunda yangın paniği! Denizin ortasında büyük panik kamerada BUDO feribotunda yangın paniği! Denizin ortasında büyük panik kamerada Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yine aynı gişe, yine aynı facia! Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yine aynı gişe, yine aynı facia! Uzman çavuş sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzman çavuş sokak ortasında kurşun yağdırdı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın ekonomi paylaşımı ''kopya'' çıktı, X fena karıştı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın ekonomi paylaşımı ''kopya'' çıktı, X fena karıştı Ambulans helikopter denize düştü: 3 ölü Ambulans helikopter denize düştü: 3 ölü Kış geri geldi: Beklenen kar Türkiye'ye giriş yaptı: Her yer bembeyaz! Kış geri geldi: Beklenen kar Türkiye'ye giriş yaptı: Her yer bembeyaz! Bu sefer de fuhuş tuzağı ile dolandırdılar: 22 gözaltı var! Bu sefer de fuhuş tuzağı ile dolandırdılar: 22 gözaltı var! Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'nin Trabzonspor galibiyetinin ardından Okan Buruk için olay ifadeler Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'nin Trabzonspor galibiyetinin ardından Okan Buruk için olay ifadeler Kar Edirne'den giriş yaptı: Buz gibi bir kış haftasına hazır olun! Kar Edirne'den giriş yaptı: Buz gibi bir kış haftasına hazır olun! Sınırlarımız ''maymunlar cehennemi''ne döndü: Ölmek üzereyken bulundular! Sınırlarımız ''maymunlar cehennemi''ne döndü: Ölmek üzereyken bulundular!
İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendisine açılan davaların savcısı ilan etti İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendisine açılan davaların savcısı ilan etti Gel de çıldırma! Bayram öncesi zam üstüne zam gelen benzin ve motorine büyük indirim geliyor! Gel de çıldırma! Bayram öncesi zam üstüne zam gelen benzin ve motorine büyük indirim geliyor! Bankaların emekli promosyon yarışı hız kazandı: 27 bin TL bile veren var! Bankaların emekli promosyon yarışı hız kazandı: 27 bin TL bile veren var! Tekirdağ'da iğrenç olay: 4 erkek çocuğuna cinsel istismar! Tekirdağ'da iğrenç olay: 4 erkek çocuğuna cinsel istismar! Fotoğraftaki gerçek hayvanı görüyor musunuz ? Fotoğraftaki gerçek hayvanı görüyor musunuz ? Adana Ceyhan’da korkutan deprem Adana Ceyhan’da korkutan deprem İki kızı asrın felaketinde ölen annenin 3'üncü kızı kayboldu! İki kızı asrın felaketinde ölen annenin 3'üncü kızı kayboldu! Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini açıkladı Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini açıkladı Akdeniz sahillerinde büyük panik: Dalgalarla kıyıya bir roket vurdu! Akdeniz sahillerinde büyük panik: Dalgalarla kıyıya bir roket vurdu!