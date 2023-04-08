CHP'de tarihi Parti Meclisi yine ertelendi

CHP Milletvekili aday listesinin belirleneceği tarihi Parti Meclisi bugün 17:00’ye alındı. Ancak daha sonra bu saat 22:00 olarak açıklandı. Ancak saatler 22.00’yi gösterdiğinde, toplandı yine başlamadı. Parti Meclisi üyelerine gönderilen SMS ile toplantının sabaha karşı 03.00'da yapılacağı duyuruldu.

HABER3.COM ÖZEL

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; partilerin vekil listelerini teslim etmeleri için tanınan sürede de zaman daralıyor.

CHP Milletvekili aday listesinin belirleneceği tarihi Parti Meclisi bugün 17:00’ye alındı. Ancak daha sonra bu saat 22:00 olarak açıklandı.

Ancak saatler 22.00’yi gösterdiğinde, toplandı yine başlamadı. Çünkü Kılıçdaroğlu iki kurmayı ile, Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı ile halen listeler üzerinde çalışıyor.

İttifak partilerine verilen kontenjanların kesinleşmesinden sonra, CHP listeleri de büyük ölçüde değişti.

Kılıçdaroğlu ve iki kurmayı, harıl harıl çalışıyor. Diğer MYK üyeleri ise yan odalarda bekliyorlar ve zaman zaman içeri giriyorlar.

Çoğu aday adayı olan Parti Meclisi üyeleri ise toplantı salonunda bir yandan çay içerken, bir yandan içeriden haber almaya çalışıyor.

3.000’i aşkın aday adayı ise, telefonla bilgi almaya çalışıyor.

CHP Genel Merkezi'nin karşısındaki kafelerde bekleşen bir çok aday adayı ise, toplantının başlayıp, başlamadığını kapıdaki özel güvenliklerden öğrenmeye çalışıyor.

Yani CHP’deki en uzun gece sürüyor. Toplantının en erken gece yarısı başlaması ve sabahın ilk ışıklarında bitmesi bekleniyor.

Öte yandan listeleri merakla bekleyen bir başka önemli isim de Muharrem İnce. İnce, liste dışı kalacak popüler

Öte yandan PM konuşmalarının dinlenmemesi için Genel Merkez'deki jammer sistemi devreye sokuldu. Ancak bu jammer cep telefonu görüşmelerine de engel oluyor.

CHP milletvekillerini Memleket Partisi listesinden yazmak için sotada bekliyor.

CHP listelerini merak edenler haber3.com’u takip etmeye devam etsinler.

HABER3.COM ÖZEL