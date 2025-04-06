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CHP'den ''Herşey çok güzel olacak'' Berkay için sürpriz karar

CHP'den ''Herşey çok güzel olacak'' Berkay için sürpriz karar
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Her şey çok güzel olacak'' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in PM listesine alındığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı ve şu anda Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan, Berkay Gezgin'in 52 kişilik anahtar listesinde olacağını açıkladı.

Özgür Özel, "Her şey çok güzel olacak Berkay" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'dan boşalan yere Silivri Cezaevi'nde bu programı takip eden Berkay Gezgin Parti Meclisi anahtar listemizde olacak"

Diğer yandan PM üyesi Volkan Demir'in de İBB'de görevlendirilmek üzere partideki görevinden ayrıldığı bildirildi. 

İMAMOĞLU PROTESTOLARINDA TUTUKLANDI

''Herşey çok güzel olacak'' sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için yapılan protestolarda tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

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Etiketler herşey çok güzel olacak berkay CHP parti meclisi
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