CHP'den olağanüstü toplantı kararı
CHP’de Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması üzerine olağanüstü MYK ve CHP PM kararı alındı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.00’de MYK üyeleri ile toplanacak.
Saat 13.00’te ise PM üyeleri ve milletvekilleri ile toplantı gerçekleştirecek.
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