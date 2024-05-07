  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'den sürpriz transfer... Özel ile ''özel'' görüştüler

CHP'den sürpriz transfer... Özel ile ''özel'' görüştüler

CHP'den sürpriz transfer... Özel ile ''özel'' görüştüler
Güncelleme:

Yerel seçimlerde partisinin adayı yerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen ve İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem ile CHP lideri Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde biraraya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra bugün de Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Özel, Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret edecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP’de dün MYK toplantısı devam ederken İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem de CHP genel merkezine geldi.

Seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini açıklayan Erdem’in CHP’ye katılması bekleniyor.

Gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medyada yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"CHP’ye bomba transfer. Bahadır Erdem bu akşam Özgür Özel ile CHP Genel Merkezinde görüştü. Özel, grup toplantısında Bahadır Erdem’e rozetini takıyor. Erdem’in CHP’ye katılıması Erdoğan’ın 'Yeni Anayasa' sürecini köpürtmesi ile paralel görünüyor"

 

Etiketler bahadır erdem özgür özel CHP transfer iyi parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
59 yıldır kırılamayan yenilmezlik rekoru için sahaya çıkıyorlar! 59 yıldır kırılamayan yenilmezlik rekoru için sahaya çıkıyorlar! Erman Toroğlu ayarı kaçırdı: ''Senin matematik hocanın...'' Erman Toroğlu ayarı kaçırdı: ''Senin matematik hocanın...'' Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti Bir aile katliamı daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti Sergen Yalçın kararını verdi; Beşiktaş sorusuna bu yanıtı verdi Sergen Yalçın kararını verdi; Beşiktaş sorusuna bu yanıtı verdi Ünlü oyuncu Merve Boluğur yapacağı yatırımı açıkladı Ünlü oyuncu Merve Boluğur yapacağı yatırımı açıkladı Gezgin çifti görenler şaşıp kalıyor: 100 yaşındaki otomobille dünya turu Gezgin çifti görenler şaşıp kalıyor: 100 yaşındaki otomobille dünya turu Fenerbahçe Konya'ya takıldı: Fark 6'ya çıktı Fenerbahçe Konya'ya takıldı: Fark 6'ya çıktı Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var Hadise önce Amsterdam'ı ardından Londra'yı salladı Hadise önce Amsterdam'ı ardından Londra'yı salladı Sibirya değil, Türkiye... Mayıs ayında akıl almaz kar görüntüleri Sibirya değil, Türkiye... Mayıs ayında akıl almaz kar görüntüleri