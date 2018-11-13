CHP'li Ahmet Akın: ''Yörsan mağduru üretimicimze sahip çıkın''

Akın, “Balıkesirli üreticimizin yaklaşık 33 milyon liralık alacağı var. Üreticimiz mağdur. Yetkili herkes ipe un seriyor. YÖRSAN’ın borcunu ödemek için sunduğu teklif üreticiyi bitirir. AKP samimi ise acil eylem planı hazırlayarak bu mağduriyeti gidermeli” dedi.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, firmanın konkordato ilan etmesinden sonra süt üreticisinin geriye dönük 70 günlük süt alacağı bulunduğunu bu miktarın 33 milyon lirayı bulduğunu hatırlattı. YÖRSAN’ın konkordato ile sunduğu teklifi anlatan Akın, süt üreticisi 2021 yılının Mart ayına kadar hiçbir para alamayacak ve 2026 yılına kadar da 6 aylık dönemler halinde üretici parasını alacak. “Bu teklif süt üreticimizi bitirir. İpe un seriyorlar” diyen Ahmet Akın, süt üreticilerinin girdi maliyetlerinin arttığını, desteklemelerin de yetersiz kaldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Balıkesirli süt üreticimiz çok zor bir dönemden geçiyor. Doların yükseldiği dönemde üreticinin aldığı yem kat kat arttı. Üretici yem alamaz duruma gelince hayvanını kesmeye başladı. Dolar düştü ama yem fiyatları hala yüksek. Üretici sattığının karşılığını alamıyor. Zarar ediyor. Balıkesirli üretici bir de YÖRSAN mağduru oldu. AKP, YÖRSAN krizinden sonra üreticimizin alın teri ile ürettiği emeğinin karşılıksız kalmayacağını söyledi ama görünen o ki Balıkesirli süt üreticimizi yalnız bıraktılar. Üreticimize sahip çıkıyormuş gibi yapıyorlar. AKP samimi ise üreticimiz için acil eylem planı hazırlamalı ve süt üreticisini bu çıkmazdan kurtarmalı.”