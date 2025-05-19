CHP'nin İzmir mitinginde sürpriz: Rozetini Özgür Özel taktı
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CHP'nin İzmir mitinginde, DEVA Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı. Ösen'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan mitinglerin son adresi İzmir oldu. ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' sloganıyla düzenlenen mitingte, binlerce vatandaş Gündoğdu Meydanı'nda yerini aldı. Türk bayrakları ile milli marşlar söylendi.
SEDA KAYA ÖSEN CHP'YE KATILDI
DEVA Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in CHP’ye katılımı İzmir Mitingi’nde duyuruldu. CHP lideri Özgür Özel miting alanında Ösen'e rozet taktı.
2023 Genel Seçimlerinde DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili seçilen Ösen, 22 Nisan’da DEVA Partisi'nden istifa etmişti. Onbinlerce kişinin katıldığı mitingde "Sizlere sürprizimiz 13. Milletvekilimiz Seda Kaya Ösen" diye anons edildi.
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