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CHP'nin yeni A Takımı belli oldu

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CHP'de olağanüstü kurultayın ardından gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçilmişti. 

Olağanüstü kurultayın ardından ilk Parti Meclisi (PM) Toplantısı ise bugün gerçekleşti. Özel başkanlığındaki toplantıda, yeni dönemin yol haritası masaya yatırıldı.

CHP lideri Özel’in yanına Parti Meclisinin en genç üyeleri ''Her şey çok güzel olacak'' sloganının mimarı Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu.

 Basına kapalı toplantıda Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi.

Mehmet Necati Yağcı ve Namık Tan’ın MYK’ye giren yeni isimler oldu.

MYK listesi şu isimlerden oluştu:

"Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftci Binici, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen, Aylin Nazlıkaya, Gamze Taşcıer, Namık Tan, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç, Yalçın Karatepe, Murat Bakan, Gülşah Deniz Atalar, Suat Özçağdaş, Yankı Bağcıoğlu, Zeliha Aksaz Şahbaz, Pınar Uzun Okakın, Erhan Adem, Mehmet Necati Yağcı, Ulaş Karasu." 

CHP'de olağanüstü kurultayın ardından gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

CHP'de olağanüstü kurultayın ardından gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

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Etiketler CHP özgür özel parti meclisi merkez yönetim kurulu MYK berkay gezgin
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