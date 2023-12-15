Cumhur İttifakı'nda seçim hazırlığı: Temaslar hızlandı

AK Parti, Cumhur İttifakı paydaşları ile yerel seçimler için iş birliği arayışına devam ediyor.

AK PARTİ HÜDA-PAR VE BBP HEYETLERİNİ AĞIRLADI

Yerel seçim hazırlıklarını hızlandıran AK Parti, Cumhur İttifakı paydaşları ile yaptığı heyetler arası işbirliği görüşmelerine devam ediyor. AK Parti genel merkezi önceki gün HÜDA PAR ve Büyük Birlik Partisi heyetlerini ağırladı.

AK Parti’de işbirliği görüşmeleri yapan heyete genel başkan vekili Efkan Ala başkanlık ediyor. Heyette seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz bulunuyor.

AK Parti genel merkezini ziyaret eden HÜDA PAR heyetine, genel başkan yardımcısı İshak Sağlam başkanlık etti. Heyette genel sekreter Şehzade Demir de bulundu. HÜDA PAR heyetini Ali İhsan Yavuz kapıda karşıladı. Büyük Birlik Partisi heyetine de genel sekreter Ahmet Yelis başkanlık etti.

BBP İŞ BİRLİĞİNE NASIL BAKIYOR?

Büyük Birlik Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre; görüşmelerin ardından büyük şehirlerde Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi ihtimali ağırlık kazandı. İlçelerde ile partinin kendi adaylarıyla seçime girmesi bekleniyor. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Cumhur İttifakı adayının kazanma ihtimali yüksek olan seçim çevrelerinde de işbirliğine sıcak bakılıyor. Kurmayların çalışmalarının ardından önümüzdeki hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ERDOĞAN-ERBAKAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı da ağırlamıştı. O görüşmede ise AK Parti, kazanılması kritik durumda olan büyükşehirlerde Yeniden Refah'ın desteğini istedi. Yeniden Refah Partisi, Ankara, İstanbul ve İzmir'de Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi ihtimalini yetkili kurullarına soracak.

AK PARTİ-MHP GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK Mİ?

Bu arada AK Parti ve MHP görüşmelerinde 12'nci randevu pazartesi gerçekleşecek. Ana hatları neredeyse tamamlanan işbirliği çalışmasına göre; AK Parti ve MHP 30 büyükşehirde ortak aday gösterecek. 2019'da Adana, Mersin ve Manisa'da MHP aday çıkarmıştı. Bu seçim döneminde de benzer bir tablonun ortaya çıkması bekleniyor. Erdoğan ve Bahçeli'nin de önümüzdeki hafta içinde bir araya gelerek tabloyu değerlendirmesi de beklentiler arasında.