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Cumhur İttifakı'nda yeni çatlak: Destici'den çok sert sözler

Cumhur İttifakı'nda yeni çatlak: Destici'den çok sert sözler
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MHP lideri Bahçeli'nin "Öcalan ile DEM Parti görüşsün, temas gecikmesin" çağrısına Erdoğan, "Bahçeli'nin çağrısı cesurcaydı" diyerek destek vermişti. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP ise karşı çıktı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, "Biz aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurttaki dağlarda, ovalarda terörist kalmadığını ifade eden Destici, "Ne var bugün, terör örgütü, neyle mücadele ediyoruz karşımızda, belediyelerde var, Meclis'te var, basında var, başka noktalarda var. 'Terörle ve teröristle müzakere değil, mücadele' diyoruz ve mücadeleye de aralıksız devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Etiketler bbp Mustafa Destici cumhur ittifakı recep tayyip erdoğan Devlet Bahçeli
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