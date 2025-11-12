Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 şehidimizin naaşına ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'da TSK'ya ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerden 19'unun naaşına ulaşıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu acı olayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizden yalanlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Sosyal medyada kirli siyaset uğruna böyle bir hadisesiyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini rica ediyorum.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Dün 86 milyonun tamamını yüzde boğan çok acı bir haber aldık Karabağ zaferinin beşinci yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan’da bulunan birliğimizi taşıyan C 130 tipi askeri kargo uçağımız ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan Azerbaycan sınırına yakın bölgede düştü. Maalesef 20 vatan evladını şehit verdik. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil.

İsimlerini kalbimizin en mütena köşesine yazdığımız uçuş ekibinden:

Yarbay Gökhan Korkmaz, Binbaşı Nihat İlgen, Binbaşı Serdar Uslu, Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Astsubay Üççavuş Emre Altıok, Astsubay Üççavuş Burak İbegi, Üsteğmen Emre Mercan, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Astsubay Üççavuş Berkay Karacay, Astsubay Üççavuş İlhan Ongan, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Uzman Çavuş Cem Dolapcı, ve Uzman Çavuş Emre Sayın’ı rahmetle yâd ediyorum.

Cenab-ı Allah, şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz.

"UÇAĞIN KARA KUTUSUNA ULAŞILDI"

Olayın haberini alır almaz, Millî Savunma Bakanımızın yanı sıra İçişleri ve Dışişleri Bakanlarımız muhataplarıyla temas kurdular. Arama-kurtarma çalışmaları süratle başlatıldı. Görüntü almaları için Gürcistan makamlarıyla iş birliği içinde insansız hava araçlarımızı hemen harekete geçirdik.

Aynı gün, akşam saat 17.00 itibarıyla uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi geldi. Uçağın enkazının bulunduğu alan güvenlik amacıyla kordon altına alındı.

Yine dün gece, 46 kişilik kaza-kırım inceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş ve incelemeler başlatılmıştır.

"19 ŞEHİDİMİZİN NAAŞINA ULAŞTIK"

Şehitlerimizin 19’unun naaşına ulaştık, son naaşımıza yönelik arama çalışmalarımız sürüyor. Biz de bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’le, ardından Gürcistan Başbakanı Sayın Kobakhidze ile telefonla görüştük. Birlikte, Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve Gürcü dostlarımızı da büyük bir üzüntüye gark eden bu elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz. Gürcistan makamları bu süreçte en üst düzeyde gereken kolaylığı ve iş birliğini sergiliyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de aynı şekilde gerekli her türlü desteği, her türlü katkıyı veriyor.

Milletimizden yalanlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Sosyal medyada kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini rica ediyorum.

Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize bir kez daha başımız sağ olsun diyorum. Mesaj yayımlayarak veya telefon ederek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten tüm dost ve kardeş ülkelere de buradan teşekkür ediyorum.

"ANA MUHALEFET ADINA UTANÇ DUYDUK"

Ana muhalefet partisi dahil rakiplerimizi bizi takip ediyor, bizim siyasetimizi referans alarak takip ediyor. Türkiye'de siyasetin rotasını AK Parti ve Cumhur İttifakı tayin ediyor. Biz bundan rahatsız değiliz. Rakiplerin kalibresini yükseltebiliyorsak ne mutlu bize. Taklitler aslını yükseltir. Siyasetten nezaket dersini almayı unutanlar var. Bunların en başında CHP'nin yeni genel başkanı geliyor. Geçen haftaki hezeyanları karşısında milletimiz gibi bizim de yüzümüz kızardı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına utanç duyduk.

Bundan 23 sene önce hangi niyetlerle hangi gaye ile siyaset yapıyorsak bugünde aynı şekilde siyaset yapıyoruz. 23 yıl önce hangi ilkeleri savunuyorsak bugünde aynı prensiplerin izinden gidiyoruz. Aynı aşk ve sevdayla millete hizmet için koşturuyoruz. En küçük bir ihmale mahal vermeden 7 gün 24 saat çalışacağız. Teşkilatla ahenk içinde olacak Genel Merkez Birimlerimizle çok sıkı olacağız. Milletle bağımızı daha da güçlendireceğiz.

Emlak vergilerindeki artış meselesi ile ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP'li belediyelerinin yönettiği illerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Ucuzlatacağız dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarındaki gibi burada da verdikleri sözlerin tersine hareket ediyorlar. Bu artışlara sessiz kalmayacağız. İlgili arkadaşlarımız bir araya geldi haklı talepleri karşılayacak formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimize sunacağız.

Kahraman şehitlerimizi bir kez daha yad ediyor, ailelerine sabırlar diliyorum."